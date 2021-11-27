От цікава у нас країна. Роками кричать: "Аваков – чорт", виголошують прокльони "Гудку", а потім, коли вся ця компанія збирається разом, то уже й Аваков не чорт, і Ахметов – "розумний бізнесмен". Все, аби вони тобі допомогли повернутися до руля.

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З чого почалася війна

Але я би хотів нагадати країні тотального склерозу про те, з чого почалася нинішня війна, яка забрала тисячі життів. Вторгнення Росії стало можливим тому, що на території Донецької та Луганської областей для нього було підготовлене підґрунтя. У підсумку, місцеві співробітники правоохоронних органів та державних структур радо переходили на бік сепаратистів, потім – зайняли кордон і запустили росіян.

Це все було б неможливе без організованої діяльності місцевих антидержавницьких структур, які вирощувалися роками. Як думаєте, "Господар Донбасу" про це не знав? Це все могло відбуватися без його участі?

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А сам Господар "погудів", та й пішов *9-

На думку Олещука, Ахметов знав про підготовку війни на Донбасі / Фото shakhtar

Єдине, що для нього добре, українці мають пам'ять, яка не дозволяє їм запам'ятовувати щось більш-менш значиме.