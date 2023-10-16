Стоит отметить, что ранее Иран обнародовал предупреждение и направил Израилю личное сообщение через ООН. Там подчеркнули, что в случае продолжения операций в Газе ситуация "может иметь далеко идущие последствия".

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Обмен пленными возможен

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что ХАМАС потенциально может освободить почти 200 израильтян из плена. Однако ЦАХАЛ должен прекратить авиаудары по сектору Газа.

Боевики заявили, что "готовы принять необходимые меры для освобождения удерживаемых граждан и гражданских лиц". По словам спикера проблема в том, мероприятия требуют подготовки, которая невозможна во время ежедневной бомбардировки различных частей Газы.

Боевики будут обменивать пленных на тысячи находящихся в Израиле палестинцев по однобоким обменным соглашениям – так, как это происходило ранее. Канаани добавил, что ХАМАС готовы продолжать войну.

Мы слышали от сопротивления (ХАМАС – 24 Канал), что у них нет проблем продолжать сопротивление. Они заявили, что обладают военным потенциалом, что позволяет продолжать противодействие в полевых условиях в течение длительного времени.

– заявил представитель Ирана.

Заявление патриарха Иерусалима

Патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пицбалла заявил, что готов обменять себя на пленных израильских детей, которых захватил ХАМАС. Он готов на любые шаги для этого.

Я готов к обмену, что угодно, если это может привести к свободе, вернуть детей домой. Без проблем. С моей стороны есть полная готовность. Первое, что нужно сделать, это попытаться добиться освобождения заложников, в противном случае невозможно остановить. Мы готовы помочь, даже я лично,

– сказал патриарх.

Стоит отметить, что из около 200 захваченных израильтян ХАМАС, около десятка являются детьми.

Отношения Ирана и ХАМАС