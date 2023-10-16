Варто зазначити, що раніше Іран оприлюднив попередження та надіслав Ізраїлю приватне повідомлення через ООН. Там наголосили, що у разі продовження операцій у Газі, ситуація "може мати далекосяжні наслідки".

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Обмін полоненими можливий

Речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що ХАМАС потенційно може звільнити майже 200 ізраїльтян з полону. Однак ЦАХАЛ має припинити авіаудари по Сектору Гази.

Бойовики заявили, що "готові вжити необхідних заходів для звільнення утримуваних громадян і цивільних осіб". Зі слів речника проблема в тому, заходи вимагають підготовки, яка є неможливою під час щоденного бомбардування різних частин Гази.

Бойовики обмінюватимуть полонених на тисячі палестинців, що зараз перебувають у Ізраїлю, за однобокими обмінними угодами – так, як це відбувалося раніше. Канаані додав, що ХАМАС наразі готові продовжувати війну.

Ми чули від опору (ХАМАС – 24 Канал), що у них немає проблем продовжувати спротив. Вони заявили, що мають військовий потенціал, що дозволяє продовжувати протидію у польових умовах протягом тривалого часу

– заявив представник Ірану.

Заява патріарха Єрусалиму

Патріарх Єрусалиму П’єрбаттіста Піццабалла заявив, що готовий обміняти себе на полонених ізраїльських дітей, яких захопив ХАМАС. Він готовий на будь-які кроки заради цього.

Я готовий до обміну, будь-чого, якщо це може призвести до свободи, повернути дітей додому. Без проблем. З мого боку є повна готовність. Перше, що потрібно зробити, це спробувати домогтися звільнення заручників, інакше неможливо зупинити. Ми готові допомогти, навіть я особисто,

– сказав патріарх.

Варто зазначити, що з близько 200 захоплених ХАМАС ізраїльтян, близько десятка є дітьми.

Стосунки Ірану та ХАМАС