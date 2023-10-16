Варто зазначити, що раніше Іран оприлюднив попередження та надіслав Ізраїлю приватне повідомлення через ООН. Там наголосили, що у разі продовження операцій у Газі, ситуація "може мати далекосяжні наслідки".
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Обмін полоненими можливий
Речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що ХАМАС потенційно може звільнити майже 200 ізраїльтян з полону. Однак ЦАХАЛ має припинити авіаудари по Сектору Гази.
Бойовики заявили, що "готові вжити необхідних заходів для звільнення утримуваних громадян і цивільних осіб". Зі слів речника проблема в тому, заходи вимагають підготовки, яка є неможливою під час щоденного бомбардування різних частин Гази.
Бойовики обмінюватимуть полонених на тисячі палестинців, що зараз перебувають у Ізраїлю, за однобокими обмінними угодами – так, як це відбувалося раніше. Канаані додав, що ХАМАС наразі готові продовжувати війну.
Ми чули від опору (ХАМАС – 24 Канал), що у них немає проблем продовжувати спротив. Вони заявили, що мають військовий потенціал, що дозволяє продовжувати протидію у польових умовах протягом тривалого часу
– заявив представник Ірану.
Заява патріарха Єрусалиму
Патріарх Єрусалиму П’єрбаттіста Піццабалла заявив, що готовий обміняти себе на полонених ізраїльських дітей, яких захопив ХАМАС. Він готовий на будь-які кроки заради цього.
Я готовий до обміну, будь-чого, якщо це може призвести до свободи, повернути дітей додому. Без проблем. З мого боку є повна готовність. Перше, що потрібно зробити, це спробувати домогтися звільнення заручників, інакше неможливо зупинити. Ми готові допомогти, навіть я особисто,
– сказав патріарх.
Варто зазначити, що з близько 200 захоплених ХАМАС ізраїльтян, близько десятка є дітьми.
Стосунки Ірану та ХАМАС
- Іран вважається покровителем та інвестором бойовиків ХАМАС. Кожного року різні терористичні угрупування у Палестині отримують від Тегерану до 100 мільйонів доларів через підставні компанії, замасковані транзакції, дорогоцінні метали тощо.
- Представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку на Ізраїль. Джерела розповіли, що офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС ще з серпня
- Попри погрози, Іран навряд чи захоче вступати у війну проти Ізраїлю особисто – країна використовуватиме для цього терористичні організації. США вже відправили до берегів єврейської держави другу авіаносну групу, що слугує своєрідним попередженням.