Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сказав 24 Каналу, чи може Іран відверто стати на бік ХАМАС, зважаючи на те, що іранці вже висловили свою підтримку палестинським бойовикам.

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Червоний сигнал для Ірану

Пентагон відправив другу авіаносну ударну групу в східне Середземномор'я неподалік від берегів Ізраїлю. Ус зауважив, наявність авіаносної ударної групи UUS Gerald Ford та UUS Eisenhower, який зараз прямує до східного Середземномор'я, дуже важливий аргумент впливу насамперед на Іран, а також на інші країни регіону, який показує їм, що не треба втручатися.

Фактично це прямий натяк на те. що якщо вони захочуть ескалації, то на них чекає війна не з Ізраїлем, а зі Сполученими Штатами Америки. Безумовно, це для них не вигідно. Не думаю, що щось дійде далі, ніж заяви Ірану й Хезболли,

– зауважив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Дві авіаносні групи США – це вагомий аргумент для Ірану, а також для інших країн, що треба утриматися від того, щоб продовжувати ескалацію. Водночас обмежитися заявами та не переходити до більш активних дій.

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Ліван в небезпеці

Терористична організація Хезболла також завдає ударів по території Ізраїлю. Втім, ліванські терористи діють самовільно й не зважають на заклики влади. Однак Лівану зараз треба зменшити вплив Хезболли в країні, адже Ізраїль заявив, що у разі ескалації війна буде з Ліваном.

"Дуже не хотілося, щоб Ліван постраждав. Не хочеться, щоб дії Хезболли призвели до того, що у Лівану будуть проблеми. Тому будемо дивитися", – додав Ус.

Яка ситуація в Ізраїлі