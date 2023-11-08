Израиль заявил, что ЦАХАЛ действует в глубине Газы: лидер ХАМАС находится в ловушке в бункере
Источник:Reuters
Израильская армия продолжает совершать наступательную операцию против группировки ХАМАС в Секторе Газа. Так стало известно, что ЦАХАЛ уже ведет военные действия глубоко внутри Газы.
Кроме того, журналисты сообщили, что лидер палестинской группировки ХАМАС Яхья Синвар находится в настоящее время в своем бункере. Так, его хранилище окружили израильские военные.
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Израиль действует внутри Газы
Авторы материала отметили, что в ответ на террористическую атаку боевиков ХАМАС 7 октября израильские военные сосредоточились на городе Газа. Да, этот населенный пункт является опорным пунктом для палестинцев на Севере территории.
Действия ЦАХАЛ прокомментировал и Министр обороны Израиля Йоав Галант. Во время брифинга он заявил, что израильские солдаты продвинулись к "сердцу города Газа" и "укрепляют петлю".
Пешие войска, бронетехника и танки имеют одну цель – уничтожить террористов ХАМАС в Газе, их инфраструктуру, командиров, бункеры, комнаты связи,
– сказал он.
Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль усиливает давление на ХАМАС "ежечасно, каждый день". Им также удалось убить тысячи террористов как на земле, так и под землей.
К тому же, источники в службе безопасности сообщили журналистам, что израильские военные начинают следующий этап своей войны против ХАМАС. В частности, он будет сосредоточен на обнаружении и выведении из строя лабиринта палестинцев туннелей, который может занять несколько месяцев.
Лидер ХАМАС в ловушке в бункере
Министр обороны Израиля Йоав Галант также подчеркнул, что самый высокий лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар был изолирован в своем бункере. Глава израильского Минобороны добавил, что именно Синвар месяц назад принял "смертоносное решение атаковать израильских гражданских, женщин и детей".
"Теперь он отрезан от своего окружения, его звено командования ослабевает", – сказал он.
В то же время в самой группировке ХАМАС пока не предоставляли информацию о судьбе Синвара. Галант также рассказал, что под Газой были десятки километров тоннелей, которые пролегали под школами и больницами и содержали склады оружия, комнаты связи и тайники для боевиков.
Израиль окружил Газу
- Армия обороны Израиля 6 ноября полностью окружила город Газа. В частности, ЦАХАЛ разделил палестинский анклав на северную и южную части.
- Кроме того, израильские военные также достигли береговой линии в Секторе Газа и удерживают его. В ЦАХАЛ отметили, что разрешат гражданским покинуть Газу и уехать на Юг.
- Также израильские военные взяли под контроль военный лагерь ХАМАС. Там находились наблюдательные пункты, тренировочные площадки для боевиков ХАМАС и подземные тоннели для террористов.