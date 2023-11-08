Израиль заявил, что ЦАХАЛ действует в глубине Газы: лидер ХАМАС находится в ловушке в бункере

Израильская армия продолжает совершать наступательную операцию против группировки ХАМАС в Секторе Газа. Так стало известно, что ЦАХАЛ уже ведет военные действия глубоко внутри Газы.

Кроме того, журналисты сообщили, что лидер палестинской группировки ХАМАС Яхья Синвар находится в настоящее время в своем бункере. Так, его хранилище окружили израильские военные.

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Израиль действует внутри Газы

Авторы материала отметили, что в ответ на террористическую атаку боевиков ХАМАС 7 октября израильские военные сосредоточились на городе Газа. Да, этот населенный пункт является опорным пунктом для палестинцев на Севере территории.

Действия ЦАХАЛ прокомментировал и Министр обороны Израиля Йоав Галант. Во время брифинга он заявил, что израильские солдаты продвинулись к "сердцу города Газа" и "укрепляют петлю".

Пешие войска, бронетехника и танки имеют одну цель – уничтожить террористов ХАМАС в Газе, их инфраструктуру, командиров, бункеры, комнаты связи,

– сказал он.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль усиливает давление на ХАМАС "ежечасно, каждый день". Им также удалось убить тысячи террористов как на земле, так и под землей.

К тому же, источники в службе безопасности сообщили журналистам, что израильские военные начинают следующий этап своей войны против ХАМАС. В частности, он будет сосредоточен на обнаружении и выведении из строя лабиринта палестинцев туннелей, который может занять несколько месяцев.

Лидер ХАМАС в ловушке в бункере

Министр обороны Израиля Йоав Галант также подчеркнул, что самый высокий лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар был изолирован в своем бункере. Глава израильского Минобороны добавил, что именно Синвар месяц назад принял "смертоносное решение атаковать израильских гражданских, женщин и детей".

"Теперь он отрезан от своего окружения, его звено командования ослабевает", – сказал он.

В то же время в самой группировке ХАМАС пока не предоставляли информацию о судьбе Синвара. Галант также рассказал, что под Газой были десятки километров тоннелей, которые пролегали под школами и больницами и содержали склады оружия, комнаты связи и тайники для боевиков.

Израиль окружил Газу