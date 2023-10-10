Что делать с Сектором Газа: есть ли у Израиля ответ на этот вопрос

После нападения ХАМАС на территорию Израиля конфликт между палестинцами и израильтянами перешел в горячую фазу и может перерасти в войну. Однако военные мощности ЦАХАЛ на много превышают арсенал вооружений, которым владеет ХАМАС. Поэтому сейчас возникает вопрос, как Израиль должен поступить с Сектором Газы.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что для решения этой проблемы нужно прорывное решение.

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Численность населения в Секторе Газа составляет 2 миллиона человек, а в Израиле проживает меньше чем 10 миллионов.

"И это большое количество палестинцев нужно организовывать, содержать. При этом большинство жителей Сектора Газа не радикалы, однако они, мягко говоря, не дружелюбно настроены к израильтянам", – подчеркнул политолог.

Причина конфликта ХАМАС и Израиля

В преддверии нападения ХАМАС Израиль считал, что выстроил с палестинцами определенный паритет и никаких обострений уже не будет. Однако причина этого конфликта заключается в событиях, которые начались в 2020 году во времена президентства Дональда Трампа.

При его посредничестве начали приниматься так называемые "соглашения Авраама" – договоры о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. В частности, соглашения с Израилем уже подписали ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.

В то же время, Иран, Катер, а также ХАМАС осознали, что этот процесс нужно остановить.

"Соглашения Авраама" Это Это "мирный план" Дональда Трампа при его президентстве по урегулированию палестино-израильского конфликта. В 2020 и 2021 годах при посредничестве США Израиль заключил соглашения с рядом арабских стран. Название "соглашения" связано с именем пророка Авраама, который присутствует в иудаизме, христианстве и исламе.

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Тем более что в последние месяцы активизировались переговоры между Израилем и Саудовской Аравией, которая явно намеревалась также присоединиться к "соглашению Авраама". Статус Саудовской Аравии в мусульманском мире очень высок, в частности, из-за расположения в стране главных святынь – Мекки и Медины. И принятие ею договоренностей с Израилем стало бы угрозой для противников этого союза.

"Именно поэтому ХАМАС бросил все усилия, чтобы предотвратить подписание этого соглашения. И ему это удалось, ведь Саудовская Аравия после того, как Израиль начал бомбардировку Сектора Газа, приостановила какие-либо переговоры с ним", – подчеркнул Аббас Галлямов.

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