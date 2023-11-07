Сектор Газа становится "кладбищем детей", – Гутерриш заявил о "кризисе человечества"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался по поводу ситуации в Секторе Газа. В частности, он заявил, что палестинский эксклав превращается в "кладбище для детей".

Соответствующее заявление Гутерриш сделал во время своего брифинга 6 ноября. Он также призвал к срочному гуманитарному прекращению огня между Израилем и ХАМАС, передает 24 Канал.

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Гутерриш оценил ситуацию в Секторе Газа

Генсек ООН подчеркнул, что в Секторе Газа после боевых действий каждый день становятся жертвами или гибнут "сотни" детей. Кроме того, он отметил потери как среди медийных, так и гуманитарных работников организации.

За четырехнедельный период убили больше журналистов, чем в любом конфликте за последние три десятилетия. Было убито больше гуманитарных работников ООН, чем за любой сравнимый период в истории нашей организации,

– сказал он.

Кроме того, Гутерриш подчеркнул, что ни одна из сторон конфликта не может быть выше гуманитарных норм. Поэтому призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня.

"Это означает безоговорочное освобождение заложников в Газе. Сейчас. Я никогда не отступлю в работе над их немедленным освобождением", – отметил генсек ООН.

Он также назвал "ужас в Газе" – "кризисом человечности". А также отметил, что ответственность за прекращение "страдания мирного населения" несут как стороны конфликта, так и международное сообщество. В то же время он подчеркнул, что, безусловно, осуждает и считает террористическим актом атаку ХАМАС на Израиль 7 октября.

В МИДе Израиля отреагировали на заявление генсека ООН

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в соцсети Х отреагировал на заявления Антониу Гутерриш. В частности, он пристыдил генсека ООН за однобокость взгляда на события.

Стыдно, Гутерриш! Более 30 несовершеннолетних – среди них девятимесячный младенец, малыши, дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей – находятся в заложниках в Секторе Газа,

– написал он.

Коэн подчеркнул, что проблема Газы только палестинская группировка ХАМАС, а не действия Израиля по уничтожению этой "террористической угрозы".

Пентагон заявил о "тысячах" раненых гражданских в Газе

Спикер Пентагона Патрик Райдер во время своего брифинга, отметил, что, по информации США, число погибших и раненых в Газе "измеряется тысячами". Однако конкретные данные он не привел.

"Именно поэтому мы подчеркиваем израильтянам и другим странам региона то, насколько важно доставить гуманитарную помощь в Газу", – рассказал он.

Следует отметить, что в ответ на недавнюю атаку ХАМАС, приведшую к потере 1400 жизней в начале октября, израильские военные быстро начали комплексную операцию против Газы, используя воздушные, наземные и морские силы. По данным местного Министерства здравоохранения, эта атака в ответ привела к трагическому количеству погибших, превысившую 10 000 человек.