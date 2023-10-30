Иностранных войск нет: какую помощь Израилю готовы предоставить союзники

Продолжается наземная операция ЦАХАЛ в Секторе Газы. В войне между ХАМАС и Израилем не участвуют военные из других стран. Однако военные части разных государств расположены вблизи этого региона.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман. По его словам, на территории Израиля и Сектора Газы находятся только военные ЦАХАЛ и боевики террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад".

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"Нет никаких военных из других стран на территории Израиля или Сектора Газы, кроме израильских войск и террористов двух организаций: ХАМАС и "Исламский джихад"", – сказал экс-посол.

Расположение воинских частей

Аркадий Мил-Ман отметил, что в Средиземном море находятся два авианосителя США, на которых размещено 150 – 160 самолетов F-35, F-18. Там есть свои системы ПВО, дополнительные корабли, сопровождающие эти авианосители, большое количество ракет разного радиуса действия. На каждом авианосителе находится примерно 4 тысячи американских солдат.

Это довольно большие плавающие укрепления. Они находятся в Средиземном море для цели, которую объявил Джо Байден. Если Хезболла и Иран начнут военные действия на севере Израиля, то американские самолеты вступят в бой с террористической организацией и страной. Пока их цель – предупредить возможное открытие второго фронта,

– объяснил он.

По сообщениям СМИ, на Кипре находится спецподразделение германской армии, если нужно будет привлечь военных для освобождения заложников с германским гражданством.

Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал указание выслать два корабля британского флота в эту зону для поддержки Израиля и других сил НАТО, которые находятся в регионе.

Кроме того, в этом регионе также есть корабли российского флота и на территории Сирии находятся воинские части России, примерно 10 тысяч солдат. Далее, в районе Красного моря, расположены корабли военно-морского флота Китая.

Аркадий Мил-Ман о помощи Израилю: смотрите видео

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