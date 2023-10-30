Про це 24 Каналу розповів колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман. За його словами, на території Ізраїлю та Сектора Гази перебувають лише військові ЦАХАЛ та бойовики терористичних організацій ХАМАС та "Ісламський джихад".

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"Нема жодних військових з інших країн на території Ізраїлю чи Сектору Гази, крім ізраїльських військ та терористів двох організацій: ХАМАС та "Ісламський джихад", – сказав експосол.

Розташування військових частин

Аркадій Міл-Ман зазначив, що у Середземному морі перебувають два авіаносії США, на яких розміщено 150 – 160 літаків F-35, F-18. Там є свої системи ППО, додаткові кораблі, які супроводжують ці авіаносії, велика кількість ракет різного радіусу дії. На кожному авіаносії перебуває приблизно 4 тисячі американських солдатів.

Це досить великі укріплення, які плавають. Вони перебувають у Середземному морі для цілі, яку оголосив Джо Байден. Якщо Хезболла та Іран почнуть якісь військові дії на півночі Ізраїлю, то американські літаки вступлять у бій з терористичною організацією та країною. Поки їхня ціль – попередити можливе відкриття другого фронту,

– пояснив він.

За повідомленнями ЗМІ, на Кіпрі перебуває спецпідрозділ німецької армії, якщо потрібно буде залучити військових для звільнення заручників з німецьким громадянством.

Також прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак дав вказівку вислати два кораблі британського флоту у цю зону для підтримки Ізраїлю та інших сил НАТО, які перебувають у регіоні.

Крім того, у цьому регіоні також є кораблі російського флоту та на території Сирії перебувають військові частини Росії, приблизно 10 тисяч солдатів. Далі, у районі Червоного моря, розміщені кораблі військово-морського флоту Китаю.

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