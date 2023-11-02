Однако правление действующего премьер-министра еще к вторжению ХАМАС вызвало критику и многие вопросы у израильского сообщества. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор "Первое радио 89,1" (Израиль) Влад Зерницкий.

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Может ли Нетаньяху потерять должность премьер-министра

По словам Зерницкого, израильское сообщество заставит Нетаньяху ответить за события 7 октября. По всей вероятности, после этого действующий премьер-министр уйдет с этой должности.

Беньямин Нетаньяху опытный политик и он еще ни разу не взял на себя ответственность, и даже не намекнул, что он готов за это отвечать,

– сказал Зерницкий.

Недавно Беньямин Нетаньяху заявил, что "ответственность будет нести ХАМАС". В сатирических израильских программах на телевидении пародируют не принятие премьер-министром ответственности, лежащей на нем как главе государства.

Ведь военная разведка и Служба безопасности Израиля официально признали, что провалили подготовку к вторжению ХАМАС и не сработали, как было нужно. Вероятно, после окончания войны с ХАМАС в первую очередь будут рассматриваться вопросы ответственности Нетаньяху и его возможность оставаться главой Израиля.

Зерницкий предположил, сможет ли Нетаньяху удержаться на должности премьер-министра Израиля: смотреть видео

Нетаньяху использует эмоции израильтян

Как пояснил Зерницкий, Беньямин Нетаньяху использует эмоции израильтян, как и все политики в мире. Однако Израиль борется с террористами более 70 лет, поэтому население "выработало иммунитет" к боевым действиям, атакам и военным операциям.

Сейчас все эмоции и чувства людей связаны не только с тем, чтобы нанести вред ХАМАС, а с тем, чтобы освободить заложников. Пока официально 242 человека находятся в Секторе Газа. Освобождение заложников – это наша ДНК, это самое больное место израильского народа,

– заметил главный редактор "Первое радио 89,1".

Сейчас все в Израиле, премьер-министр Беньямин Нетаньяху, руководство Службы безопасности, политики и министры, в первую очередь поднимают тему возвращения заложников.

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