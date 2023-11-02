Израильский журналист, главный редактор "Лучшего радио" Цви Зильбер сказал 24 Каналу, что ЦАХАЛ продвигается очень медленно и осторожно. Известно, что армия обороны Израиля начала бои с ХАМАС в большой сети подземных тоннелей.

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"Я не буду говорить о выдающихся достижениях, но пока все идет неплохо. Будем надеяться, что и дальше все так будет продолжаться. Время есть", – сказал Зильбер.

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Идут зачистки в туннелях

Армия обороны Израиля понесла первые потери. По официальным данным, 15 человек погибли. Из них 9 находились в бронетранспортере, по которому попала ракета и почему-то не сработала система защиты, или у этого БТР отсутствовала защита.

Можно сказать, что израильские военные взяли в кольцо город Газа. Как отметил главный редактор "Лучшего радио", Сектор Газы разделили на две части, между северной и южной частью нет сообщения.

В настоящее время идет зачистка всех этих тоннелей. В каждом доме могут быть минирования и засады,

– отметил Зильбер.

Главная охота идет на генераторы, ведь самое слабое место тоннелей – система вентиляции. Если не будет генераторов, то тоннели террористов превратятся в братскую могилу. Израиль отстреливает генераторы и запасы горючего, на котором они работают.

Электроэнергию в Сектор Газы не подают, поэтому сейчас там нет ни света, ни интернета.

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