Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден, подчеркнув, до сначала заявлялось об ответе со стороны Ирана в течение 72 часов, теперь уже анонсирована дата 12 – 13 августа.

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Отговорки со стороны Ирана были не раз

Зайден уверен, что заявления о масштабном ударе по Израилю со стороны Ирана делаются для того, чтобы все израильское общество находилось в напряжении. Это сознательное психологическое давление на население.

Непонятно, если врага можно ударить сегодня, зачем ждать 12 августа? Американские корабли и самолёты начали двигаться в сторону Ближнего Востока, как раз 2 недели им понадобится, чтобы сюда добраться. Тогда у иранцев будет возможность сказать, что великий дьявол идет, поэтому они не хотят начинать третью Мировую войну. Такие отговорки уже были не раз,

– напомнил израильский политолог.

"Хезболла" теряет свои позиции

По словам Зайдена, позиция радикальной ливанской группировки "Хезболла" ослабевает, потому что продолжаются атаки израильских военных с воздуха.

"Второй день в Тулькарме ведется военная операция, была уничтожена группа террористов, которые шли выполнять задания на территорию Израиля. Один из них был главой Тулькармского округа ХАМАС. И на западном берегу ХАМАС доходит до ситуации, как советские войска в 1941 году, когда комдив идет в наступление, чтобы все солдаты пошли за ним. Для них ситуация сложная, инициатива на стороне ЦАХАЛ", – заверил Зайден.