В то же время появляются мнения, что Израиль уже нет той военной мощи, которую раньше имел. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Канала, что армия Израиля изменилась за последние 50 – 60 лет. Что-то она потеряла, а в чем-то стала сильнее.
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Разрабатывался другой план
Также за эти годы изменился противник Израиля, который долгое время готовился к этой войне.
Десятки тысяч боевиков готовились к этому столкновению почти 15 лет – с 2007 года. Сейчас бои в секторе Газа ведутся в плотной застройке. К тому же, есть серьезные ограничения с точки зрения легитимации гуманитарного права во время действия в таких ситуациях. Соответственно и решения принимаются другие, чем раньше,
– подчеркнул военный обозреватель.
Израиль также разрабатывал план наземной операции с более быстрым ходом событий. Однако он предполагал риск тяжелых потерь.
К тому же в Секторе Газа почти все заминировано – дома, дороги, тоннели. Угроза мин очень велика для ЦАХАЛ, ведь иногда боевики применяют фугасы весом в 500 килограммов.
"Именно поэтому был выбран медленный план наземной операции, и в его рамках все продолжается по плану, за исключением определенных эксцессов. Командованию удается эффективно применять вооруженные силы, и уже есть результаты", – пояснил Шарп.
Сколько еще может продолжаться операция ЦАХАЛ
Также он подчеркнул, что общевоенная фаза наземной операции ЦАХАЛ на севере Сектора Газа близка к завершению. Когда организованная оборона ХАМАС будет окончательно сломлена, начнется ликвидация очагов сопротивления, в частности зачистка подземных тоннелей.
Однако на юге Сектора Газа операция продлится по меньшей мере несколько недель. Но если будет объявлено снова перемирие и режим прекращения огня, операция может затянуться.
"Именно поэтому шестидневные войны уже не актуальны. Для них требуется другой противник и обстоятельства. Сегодня они другие. Однако эта операция ЦАХАЛ идет по плану и даже с опережением. К сожалению, в этом случае приходится платить тяжелую цену", – отметил Давид Шарп.
Больше о войне между ХАМАС и Израилем
- После того как ХАМАС 6 октября совершил нападение на Израиль и взял более 200 заложников, ЦАХАЛ начала наземную операцию 27 октября.
- В конце ноября ХАМАС и Израиль договорились о временное перемирие. Во время него ХАМАС отпустил заложников, а Израиль палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах.
- Однако 1 декабря ЦАХАЛ возобновил наземную операцию, после нарушения ХАМАС соглашения о прекращении огня.
- Израильская армия 3 декабря вошла на юг Сектора Газа для проведения наземной операции. Напомним, что началась операция на севере анклава и сейчас там она завершается.