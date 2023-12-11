В то же время появляются мнения, что Израиль уже нет той военной мощи, которую раньше имел. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Канала, что армия Израиля изменилась за последние 50 – 60 лет. Что-то она потеряла, а в чем-то стала сильнее.

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Разрабатывался другой план

Также за эти годы изменился противник Израиля, который долгое время готовился к этой войне.

Десятки тысяч боевиков готовились к этому столкновению почти 15 лет – с 2007 года. Сейчас бои в секторе Газа ведутся в плотной застройке. К тому же, есть серьезные ограничения с точки зрения легитимации гуманитарного права во время действия в таких ситуациях. Соответственно и решения принимаются другие, чем раньше,

– подчеркнул военный обозреватель.

Израиль также разрабатывал план наземной операции с более быстрым ходом событий. Однако он предполагал риск тяжелых потерь.

К тому же в Секторе Газа почти все заминировано – дома, дороги, тоннели. Угроза мин очень велика для ЦАХАЛ, ведь иногда боевики применяют фугасы весом в 500 килограммов.

"Именно поэтому был выбран медленный план наземной операции, и в его рамках все продолжается по плану, за исключением определенных эксцессов. Командованию удается эффективно применять вооруженные силы, и уже есть результаты", – пояснил Шарп.

Кстати говоря. В 1967 году война между Израилем – с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром – с другой, длилась с 5 по 10 июня 1967 года. В результате шестидневной войны Израиль одержал победу, разбив военно-воздушные силы арабской коалиции.

Сколько еще может продолжаться операция ЦАХАЛ

Также он подчеркнул, что общевоенная фаза наземной операции ЦАХАЛ на севере Сектора Газа близка к завершению. Когда организованная оборона ХАМАС будет окончательно сломлена, начнется ликвидация очагов сопротивления, в частности зачистка подземных тоннелей.

Однако на юге Сектора Газа операция продлится по меньшей мере несколько недель. Но если будет объявлено снова перемирие и режим прекращения огня, операция может затянуться.

"Именно поэтому шестидневные войны уже не актуальны. Для них требуется другой противник и обстоятельства. Сегодня они другие. Однако эта операция ЦАХАЛ идет по плану и даже с опережением. К сожалению, в этом случае приходится платить тяжелую цену", – отметил Давид Шарп.

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