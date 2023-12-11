Водночас з'являються думки, що Ізраїль вже немає тої військової міці, яку мав раніше. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що армія Ізраїля змінилась за останні 50 – 60 років. Щось вона втратила, а у чомусь стала сильнішою.

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Розроблявся інший план

Також за ці роки змінився противник Ізраїлю, який тривалий час готувався до цієї війни.

Десятки тисяч бойовиків готувалися до цього зіткнення майже 15 років – з 2007 року. Зараз бої в Секторі Гази ведуться у щільній забудові. До того ж є серйозні обмеження з точки зору легітимації гуманітарного права під час дії у таких ситуаціях. Відповідно й рішення ухвалюються інші, ніж раніше,

– підкреслив військовий оглядач.

Ізраїль також розробляв план наземної операції зі швидшим перебігом подій. Однак він передбачав ризик важких втрат.

До того ж в Секторі Гази майже усе заміновано – будинки, дороги, тунелі. Загроза мін є дуже великою для ЦАХАЛ, адже іноді бойовики застосовують фугаси вагою у 500 кілограмів.

"Саме тому було обрано повільний план наземної операції, і в його межах все триває за планом, за виключенням певних ексцесів. Командуванню вдається ефективно застосовувати збройні сили, і вже є результати", – пояснив Шарп.

До речі. У 1967 році війна між Ізраїлем – з одного боку та Єгиптом, Сирією, Йорданією, Іраком та Алжиром – з іншого, тривала з 5 по 10 червня 1967 року. В результаті шестиденної війни Ізраїль здобув перемогу, коли розбив військово-повітряні сили арабської коаліції.

Скільки ще може тривати операція ЦАХАЛ

Також він наголосив, що загально військова фаза наземної операції ЦАХАЛ на півночі Сектора Гази близька до завершення. Коли організовану оборону ХАМАС буде остаточно зламано, почнеться ліквідація осередків спротиву, зокрема зачистка підземних тунелів.

Проте на півдні Сектора Гази операція триватиме щонайменше кілька тижнів. Однак якщо буде оголошено знову перемир'я та режим припинення вогню, то операція може затягнутися.

"Саме тому шестиденні війни вже не актуальні. Для них потрібен інший противник та обставини. Сьогодні вони інші. Проте ця операція ЦАХАЛ йде за планом та навіть з випередженням. На жаль, у цьому випадку доводиться платити важку ціну", – відзначив Давид Шарп.

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