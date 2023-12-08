В Секторе Газа погиб сын экс-начальника командования ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля сообщила о гибели двух солдат, участвовавших в боевых действиях против ХАМАС в Секторе Газа. Один из погибших – старший 25-летний сержант Галь Меир Айзенкот, сын бывшего главы ЦАХАЛ.

Другой погибший – 34-летний Джонатан Дэвид Дэйч. По состоянию на пятницу, 8 декабря, в Тель-Авиве признали, что общее количество потерь в результате боевых действий – 89 бойцов.

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Гибель Айзенкота-младшего

Собственно, Айзенкот погиб на севере Сектора Газа во время боя, а Дейч – во время столкновения на юге. Также сообщают, что трое других военнослужащих были серьезно травмированы – они госпитализированы.

Галь Айзенкот отошел на тот свет после взрыва бомбы в шахте тоннеля вблизи солдат в лагере Джабалия на севере Газы. В тяжелом состоянии его доставили в больницу в Израиле, где он умер от полученных травм. Похоронят его 8 декабря в Герцлии,

– пишет The Times of Israel.

Политики из разных партий Израиля выразили свои соболезнования семье павшего солдата.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал Галь Айзенкота "храбрым воином и настоящим героем" и призвал израильский народ к продолжению борьбы.

назвал Галь Айзенкота "храбрым воином и настоящим героем" и призвал израильский народ к продолжению борьбы. Министр обороны Йоав Галант выразил надежду: "Мы будем достойны жертвы Гала и всех, кто погиб в этой войне за справедливость".

выразил надежду: "Мы будем достойны жертвы Гала и всех, кто погиб в этой войне за справедливость". Президент Ицхак Герцог отметил десятилетнюю военную карьеру Галь Айзенкота и подчеркнул, что он и его семья платят большую цену за безопасность Израиля.

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Новый этап израильско-палестинской войны начался 7 октября 2023 года, когда ХАМАС выпустил тысячи ракет по Израилю. Тогда в Тель-Авиве объявили о начале операции против террористической группировки.

По состоянию на 4 декабря было известно, что за время операции в Секторе Газа, вероятно, погибли 15 000 человек, из них 5 000 – члены ХАМАС. Также в тот день Армия обороны Израиля объявила о расширении своих наземных операций по всей территории Сектора Газы.

В то же время 5 декабря сообщали, что Армия обороны Израиля окружает самый большой город на юге Сектора Газа Хан-Юнис и переходит к третьей фазе наземной операции.