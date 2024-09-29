Будет ли полномасштабная война между Израилем и "Хезболлой": у Байдена высказались

Израиль не сможет безопасно вернуть людей в свои дома ведя полномасштабную войну. Поэтому лучшим выходом из этой ситуации будет дипломатический путь.

Такое мнение, как отмечает The Guardian со ссылкой на его интервью CNN, высказал представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, Соединенные Штаты следят за ситуацией, в частности за действиями "Хезболлы".

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Кирби прокомментировал вероятность полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой"

Израиль говорит, что его цель – обезопасить северные районы страны от ракетных обстрелов со стороны Хезболлы и позволить тысячам перемещенных жителей вернуться домой. Однако, как отметил представитель Белого дома, Израиль не сможет безопасно вернуть людей в свои дома на севере страны, ведя полномасштабную войну.

Тотальная война с "Хезболлой", а тем более с Ираном, не является способом достичь этого. Если вы хотите вернуть этих людей домой безопасно и стабильно, мы считаем, что дипломатический путь является правильным,

– заявил он.

По его словам, США наблюдают за тем, что делает "Хезболла", пытаясь заполнить вакуум в руководстве, и продолжают обсуждать с Израилем правильные следующие шаги. "Мы не скрывали того факта, что мы не обязательно рассматриваем тактические казни, так же как они рассматривают защиту (гражданского населения – 24 Канал)", – добавил он.

Кирби также в очередной раз подчеркнул, что поддержка Израиля со стороны Соединенных Штатов остается неизменной.

К слову, CNN пишет, что США видят признаки подготовки возможного наземного вторжения Израиля в Ливан. В частности, Иерусалим перемещает свои силы к северной границе. По словам одного из чиновников, такая оценка основывалась на мобилизации израильских войск и зачистке территорий в рамках подготовки к началу наземного вторжения.