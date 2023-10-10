Эрдоган хочет стать посредником в войне Израиля и ХАМАС

Президент Турции предложил посредничество в войне между Израилем и ХАМАС. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов к любой форме посредничества.

Соответствующее заявление турецкий лидер сделал 9 октября после заседания правительства в Анкаре. Он также призвал стороны прекратить бомбардировку и преследование гражданских.

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Что заявил Эрдоган о посредничестве в войне

Мы, как Турция, готовы к любому виду посредничества, включая обмен пленными, если этого потребуют стороны… Мы продолжаем наши интенсивные дипломатические контакты ради мира между Израилем и Палестиной,

– заявил Эрдоган.

Он также озвучил призывы к сторонам:

Израиль – прекратить бомбить палестинские земли;

палестинцев – прекратить преследовать гражданские поселения в Израиле.

"Мы продолжаем наши интенсивные дипломатические контакты ради мира между Израилем и Палестиной... Даже в войне присутствуют этикет и мораль. Стороны обязаны их соблюдать. Как мы всегда подчеркиваем, в справедливом мире нет проигравших", – сказал президент Турции.

Перед этим политик заявил, как писало "Анадолу", что решение о создании двух государств – единственный способ достижения регионального мира. По мнению Эрдогана, регион будет жить в стремлении к миру, пока проблему не решат "справедливым путем".

Прочный региональный мир будет возможен только путем нахождения окончательного решения палестино-израильского вопроса. В этом отношении, как мы всегда отмечали, сохранение перспективы решения двух государств очень важно,

– заявил Эрдоган.

По его словам, говорится о формировании независимого палестинского государства в соответствии с границами 1967 года с сохранением его территориальной целостности со столицей в Иерусалиме. Президент Турции отметил, что это "необходимость, которую нельзя откладывать".

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