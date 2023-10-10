Эрдоган хочет стать посредником в войне Израиля и ХАМАС
Президент Турции предложил посредничество в войне между Израилем и ХАМАС. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов к любой форме посредничества.
Соответствующее заявление турецкий лидер сделал 9 октября после заседания правительства в Анкаре. Он также призвал стороны прекратить бомбардировку и преследование гражданских.
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Что заявил Эрдоган о посредничестве в войне
Мы, как Турция, готовы к любому виду посредничества, включая обмен пленными, если этого потребуют стороны… Мы продолжаем наши интенсивные дипломатические контакты ради мира между Израилем и Палестиной,
– заявил Эрдоган.
Он также озвучил призывы к сторонам:
- Израиль – прекратить бомбить палестинские земли;
- палестинцев – прекратить преследовать гражданские поселения в Израиле.
"Мы продолжаем наши интенсивные дипломатические контакты ради мира между Израилем и Палестиной... Даже в войне присутствуют этикет и мораль. Стороны обязаны их соблюдать. Как мы всегда подчеркиваем, в справедливом мире нет проигравших", – сказал президент Турции.
Перед этим политик заявил, как писало "Анадолу", что решение о создании двух государств – единственный способ достижения регионального мира. По мнению Эрдогана, регион будет жить в стремлении к миру, пока проблему не решат "справедливым путем".
Прочный региональный мир будет возможен только путем нахождения окончательного решения палестино-израильского вопроса. В этом отношении, как мы всегда отмечали, сохранение перспективы решения двух государств очень важно,
– заявил Эрдоган.
По его словам, говорится о формировании независимого палестинского государства в соответствии с границами 1967 года с сохранением его территориальной целостности со столицей в Иерусалиме. Президент Турции отметил, что это "необходимость, которую нельзя откладывать".
Последние новости о войне между Израилем и ХАМАС
- В ночь на 10 октября в Секторе Газы раздавались мощные взрывы. СМИ написали, что там погибли 5 человек. В частности, погибли два работавших там журналиста. По данным Anadolu, это Саида Аль-Тавила и Мохаммада Собха.
- Взрывы также слышали в израильском городе Ашкелон. Очевидцы также слышали звуки истребителей, летевших над границей между Израилем и Сектором Газы.
- Накануне, 9 октября, министр армии США Кристин Уормут сказала, что Конгрессу нужно одобрить дополнительное финансирование, чтобы гарантировать, что Минобороны США сможет выработать и приобрести боеприпасы одновременно для Израиля и Украины.