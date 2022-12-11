Если реально начнется такая война, то она закончится за считанные недели или даже дни. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Россия прекратит существование как государство

Он предположил, если бы прогноз Столтенберга сбылся, тогда боевая мощь американских флотов, даже находящихся в Средиземном, Северном или Японском море, накрыла бы всю российскую военную машину.

И тогда прекратится существование российской армии вместе с Россией как государством. При всем моем сочувствии к людям, которые могли бы пострадать от этого, нам стало бы легче, ведь война бы закончилась довольно быстро,

– отметил он.

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До конца года завершим

Политтехнолог отметил, что такой прогноз Столтенберга может быть связан с его осведомленностью о намерениях Кремля.

Возможно, это данные разведки, которыми располагает Генсек НАТО. Мы же не знаем, куда какие ракеты полетели, по каким маршрутам летают иранские беспилотники, через территории каких государств, какие риски они создают,

– подчеркнул он.

По словам Шейтельмана, также не раскрыты все факты о заговоре по свержению власти в Германии. Участвовала ли Россия в нем как государство? Если со стороны Кремля была попытка свергнуть действующую власть, это также повод для начала войны.

"Какие Столтенберг видит риски не знаю, а последствия – знаю. Если НАТО вступит в войну, нам останется воевать не долго – до конца года завершим", – отметил он.

Прогнозы по завершению войны