Якщо реально почнеться така війна, то вона закінчиться за лічені тижні, або навіть дні. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Росія припинить існування як держава

Він припустив, якби прогноз Столтенберга здійснився, тоді бойова міць американських флотів, навіть тих, що знаходяться у Середземному, Північному або Японському морі, накрила б усю російську військову машину.

І тоді припиниться існування російської армії разом з Росією як державою. При усьому моєму співчутті до людей, які б могли постраждати від цього, нам стало б легше, адже війна б закінчилась досить швидко,

– зазначив він.

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До кінця року завершимо

Політтехнолог зауважив, що такий прогноз Столтенберга може бути пов'язаний з його обізнаністю щодо намірів Кремля.

Можливо, це дані розвідки, які має Генсек НАТО. Ми ж не знаємо, куди які ракети полетіли, якими шляхами літають іранські безпілотники, повз території яких держав, які ризики вони створюють,

– наголосив він.

За словами Шейтельмана, також не розкрито усіх фактів про змову щодо повалення влади у Німеччині. Чи брала Росія участь у ній як держава? Якщо з боку Кремля було намагання повалити чинну владу, це також привід для початку війни.

"Які Столтенберг бачить ризики не знаю, а наслідки – знаю. Якщо НАТО вступить у війну, нам залишиться воювати не довго – до кінця року завершимо", – зазначив він.

Прогнози щодо завершення війни