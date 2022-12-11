Якщо реально почнеться така війна, то вона закінчиться за лічені тижні, або навіть дні. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Росія припинить існування як держава
Він припустив, якби прогноз Столтенберга здійснився, тоді бойова міць американських флотів, навіть тих, що знаходяться у Середземному, Північному або Японському морі, накрила б усю російську військову машину.
І тоді припиниться існування російської армії разом з Росією як державою. При усьому моєму співчутті до людей, які б могли постраждати від цього, нам стало б легше, адже війна б закінчилась досить швидко,
– зазначив він.
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До кінця року завершимо
Політтехнолог зауважив, що такий прогноз Столтенберга може бути пов'язаний з його обізнаністю щодо намірів Кремля.
Можливо, це дані розвідки, які має Генсек НАТО. Ми ж не знаємо, куди які ракети полетіли, якими шляхами літають іранські безпілотники, повз території яких держав, які ризики вони створюють,
– наголосив він.
За словами Шейтельмана, також не розкрито усіх фактів про змову щодо повалення влади у Німеччині. Чи брала Росія участь у ній як держава? Якщо з боку Кремля було намагання повалити чинну владу, це також привід для початку війни.
"Які Столтенберг бачить ризики не знаю, а наслідки – знаю. Якщо НАТО вступить у війну, нам залишиться воювати не довго – до кінця року завершимо", – зазначив він.
Прогнози щодо завершення війни
- Президент Володимир Зеленський назвав дві умови закінчення війни. Так, це може статися, коли Україна здобуде перемогу, або ж коли цього захоче Росія. Проте Зеленський вірить, що війна закінчиться в найближчі місяці.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що наразі рано говорити про терміни закінчення бойових дій. Але, на його думку, є одна чітка умова, за якої війна завершиться: це – повна поразка Росії на території України.
- Російський правозахисник Марк Фейгін припускає, що війна триватиме до квітня – травня 2023 року, але за умови, якщо Москву справді вламають і вона погодиться на неймовірні поступки, зашкодивши собі. Тоді Росії доведеться залишити увесь Донбас, Запоріжжя і Херсонщину, які вони окупували.