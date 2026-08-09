Главнокомандующий вооруженными силами США выступает против эскалации войны с Ираном

Война с Ираном может зайти в тупик, если США пойдут по пути дальнейшей военной эскалации. Главный американский генерал Дэн Кейн в частном порядке призывает администрацию Трампа искать выход из конфликта.

Об этом сообщили в CNN.

Что Кейн сказал о ситуации с Ираном?

В течение последних недель председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн в частном порядке убеждал высокопоставленных чиновников, что Вашингтону следует искать выход из войны с Ираном.

По информации CNN, Кейн считает, что дальнейшая военная эскалация может привести к обратному эффекту. По его мнению, одних только авиаударов может быть недостаточно для достижения целей президента Дональда Трампа.

Кейн обсуждал эти опасения с директором ЦРУ Джоном Ретклиффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Венсом. Они также считают, что война находится на важном переломном этапе.

Перед встречами с Трампом Кейн пытался согласовать позиции с советниками, которые разделяют его оценки. Он хотел четко донести до президента риски и ограничения доступных военных сценариев.

В издании отметили, что Трамп неоднократно выступал против ввода наземных войск в Иран. Вместо этого он рассчитывает, что воздушные удары заставят Тегеран согласиться на сделку на его условиях.

Другие новости о ситуации на Ближнем Востоке

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали совместное соглашение, что объединило суннитские мусульманские государства – союзников США. Это событие произошло на фоне обострения конфликта Вашингтона с Тегераном.

Это объединение является очень важным шагом в контексте сегодняшней сложной ситуации на Ближнем Востоке.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов заявил, что ослабление позиций США на Ближнем Востоке неизбежно приведет к созданию как минимум параллельных структур безопасности. И Соединенным Штатам придется с ними считаться.

Он предположил, что вполне возможно, что по аналогичному принципу возникнет новый параллельный НАТО оборонный союз и на территории Европы.