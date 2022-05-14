В МВД объяснили, почему Россия будет затягивать войну

Все потому, что страна-агрессор надеется, что возникший ближе к зиме энергетический кризис подтолкнет Запад "договариваться" с Россией. Об этом заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусов во время телемарафона, сообщает 24 канал.

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Объясняю почему – по их расчетам, ближе к зиме начнется серьезный энергетический кризис и проблемы с отоплением. И в Украине тоже эти проблемы будут, в частности, с экономикой. Потому что цены на энергоносители очень растут,

– отметил Андрусов.

Ставка Кремля

Поэтому, по мнению Андрусива, ставка Кремля будет на то, что ближе к концу года Запад поймет, что нужно договариваться с Россией, а если они (российские оккупанты – ред.) продержатся до конца года, то договариваться с ними будут с учетом их требований.

России в целом выгодно затягивать войну

Несколько недель назад в Украине ожидали внезапного наступления на Донбассе, мол, оно должно быть сиюминутным и мощным. Но этого не произошло. Советник Офиса Президента Алексей Арестович считает, что Россия пытается истощить ВСУ, чтобы мы не смогли накопить в нужном количестве западную поддержку.

Такое "затягивание" со стороны России спровоцирует не только трудности с контрнаступлением, но и будет истощать нашу экономику и военные силы – это цель россиян.

Актуальная ситуация на фронте

Самые горячие точки фиксируют на Востоке и Юге Украины. Там россияне пытаются штурмовать населенные пункты. Наибольшая активность врага – на Слобожанском и Донецком направлениях.

Российские оккупанты продолжают свои наступательные действия – пытаются выйти на административные границы Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

В то же время, украинская армия продолжает вытеснять российских оккупантов из ранее захваченных городов и сел. Один за другим увольняются населенные пункты в Харьковской области. Наиболее "горячей точкой" остается Изюмское направление. Там ВСУ перешли в контрнаступление.

Напомним! По данным американской разведки, в ближайшие месяцы война может оказаться более непредсказуемой и эскалационной. В то же время, в США тоже считают, что Путин готовится к затяжному конфликту.

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