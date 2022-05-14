У МВС пояснили, чому Росія буде затягувати війну
Усе тому, що країна-агресорка сподівається, що енергетична криза, яка виникне ближче до зими, спонукатиме Захід "домовлятися" з Росією. Про це заявив радник глави МВС України Віктор Андрусів Андрусів під час телемарафону, повідомляє 24 канал.
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Пояснюю чому – згідно з їхніми розрахунками, ближче до зими почнеться серйозна енергетична криза і проблеми з опаленням. І в Україні теж ці проблеми будуть, зокрема з економікою. Бо ціни на енергоносії дуже ростуть,
– зазначив Андрусів.
Ставка Кремля
Тож, на думку Андрусіва, наразі ставка Кремля буде на те, що ближче до кінця року Захід зрозуміє, що треба домовлятися з Росією, а якщо вони (російські окупанти – ред.) протримаються до кінця року, то домовлятися з ними будуть з урахуванням їх вимог.
Росії загалом вигідно затягувати війну
Кілька тижнів тому в Україні очікували раптового наступу на Донбасі, мовляв, він має бути одномоментним і потужним. Та цього не сталося. Радник Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що Росія намагається виснажити ЗСУ, аби ми не змогли накопичити у потрібній кількості західну підтримку.
Таке "затягування" з боку Росії спровокує не тільки труднощі із контрнаступом, а й виснажуватиме нашу економіку та військові сили – це мета росіян.
Актуальна ситуація на фронті
- Найгарячіші точки фіксують на Сході та Півдні України. Там росіяни намагаються штурмувати населені пункти. Найбільша активність ворога – на Слобожанському та Донецькому напрямках.
- Російські окупанти продовжують свої наступальні дії – намагаються вийти на адміністративні межі Донецької, Луганської та Херсонської областей.
- Водночас українська армія продовжує витісняти російських окупантів із раніше захоплених міст та сіл. Один за одним звільняються населені пункти на Харківщині. Найбільш "гарячою точкою" залишається Ізюмський напрямок. Там ЗСУ перейшли у контрнаступ.
До теми – війна переходить в затяжну фаз. У найближчі тижні її завершити не вдасться: дивіться відео