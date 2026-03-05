"Мы можем задавать тон": политолог назвал четкие выгоды Украины из-за противостояния США с Ираном

Операция США против Ирана ослабляет одного из ключевых союзников России и одновременно повышает роль Украины как поставщика передовых военных технологий. Несмотря на вызовы, главная задача Украины остается неизменной – уничтожать оккупантов

Политолог Николай Давидюк объяснил 24 Каналу, что формируется неформальный прозападный блок по принципу "помощь за помощь".

Сможет ли Украина обменять дроны на Patriot?

Кампания США нацелена на отрезание Ирана от Китая. Однако Запад обеспокоен, что это может наоборот укрепить связь России с Китаем.

В то же время Украина получает определенные преимущества: ослабление ключевого союзника России и рост роли украинских технологий. Поэтому страна предлагает союзникам обменивать дроны-интерсепторы, на которые уже есть очередь, на ракеты Patriot.

Роль Украины в мире возросла – мы можем задавать тон. Однако есть вызов, потому что Ближний Восток – ключевой рынок сбыта нашего аграрного сектора, а сейчас перекрыты небо и море. Страны, которые считали себя защищенными и делали ставку на Россию, сейчас оказались фактически в осаде,

– сказал Давидюк.

Как война на Ближнем Востоке повлияет на поддержку Украины?

Встреча Фридриха Мерца с Дональдом Трампом – это фактически обмен: Европа помогает США на Ближнем Востоке в обмен на продолжение поддержки Украины, что формирует неформальный прозападный блок.

Продолжительность конфликта непредсказуема, и многое зависит от позиции Китая, который по логике должен был бы поддержать Иран, но пока этого не сделал.

"Нас ждут вызовы – с энергоносителями, нехваткой Patriot и отвлечением внимания медиа и политиков на Ближний Восток. Но наша задача неизменна – уничтожать оккупантов, тем более что на Запорожском направлении уже освобождено более 11 населенных пунктов. Иранская война – не война Европы, их война – это Россия", – сказал Давидюк.

Обратите внимание! Политолог Олег Саакян считает, что из-за противостояния с Ираном Соединенные Штаты могут задерживать отдельные поставки вооружения для Украины. По его мнению, это не будет иметь критического влияния на обеспечение украинской армии средствами поражения.

