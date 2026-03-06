Даже казахов и узбеков бесплатно спасают: Россия "забыла" своих граждан на лайнере в Катаре

Российские туристы на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке застряли в Катаре. Они массово жалуются, что Россия их бросила.

Говорят, даже казахов и узбеков бесплатно эвакуируют, а россиян – нет. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные в сети, передает 24 Канал.

Что рассказывают россияне, которые застряли в Катаре?

Одна из россиянок, которая находится с 28 февраля на круизном лайнере в Катаре, утверждает, что вместе с ней там еще 200 сограждан.

Многие туристы на борту были из разных стран. Их уже начали готовить к эвакуации после обращения в дипломатические представительства.

Например, граждан Казахстана повезли автобусами в Саудовскую Аравию, откуда они вылетят бесплатно домой.

Так же моментально организовали помощь и гражданам Узбекистана.

Между тем россиян в их посольстве "кормят" автоматическими ответами. Говорят, что эвакуация не предусмотрена и надо ожидать как минимум до 7 марта.

Россия "забыла" своих граждан в Катаре: смотрите видео

Что происходит с российскими туристами? Для нас это самое обидное. Мы так же пишем в посольство в Катаре и получаем стандартную отписку из чат-бота,

– жалуется одна из российских туристок.

Россиянка также рассказала, что 5 марта пассажирам разрешили впервые с 28 февраля сойти с лайнера и выехать в город, чтобы купить лекарства и товары первой необходимости.

