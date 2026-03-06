Даже казахов и узбеков бесплатно спасают: Россия "забыла" своих граждан на лайнере в Катаре
- Российские туристы застряли в Катаре из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и жалуются на отсутствие эвакуации со стороны России.
- Другие страны, такие как Казахстан и Узбекистан, уже организовали эвакуацию своих граждан.
Российские туристы на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке застряли в Катаре. Они массово жалуются, что Россия их бросила.
Говорят, даже казахов и узбеков бесплатно эвакуируют, а россиян – нет. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные в сети, передает 24 Канал.
Что рассказывают россияне, которые застряли в Катаре?
Одна из россиянок, которая находится с 28 февраля на круизном лайнере в Катаре, утверждает, что вместе с ней там еще 200 сограждан.
Многие туристы на борту были из разных стран. Их уже начали готовить к эвакуации после обращения в дипломатические представительства.
Например, граждан Казахстана повезли автобусами в Саудовскую Аравию, откуда они вылетят бесплатно домой.
Так же моментально организовали помощь и гражданам Узбекистана.
Между тем россиян в их посольстве "кормят" автоматическими ответами. Говорят, что эвакуация не предусмотрена и надо ожидать как минимум до 7 марта.
Россия "забыла" своих граждан в Катаре: смотрите видео
Что происходит с российскими туристами? Для нас это самое обидное. Мы так же пишем в посольство в Катаре и получаем стандартную отписку из чат-бота,
– жалуется одна из российских туристок.
Россиянка также рассказала, что 5 марта пассажирам разрешили впервые с 28 февраля сойти с лайнера и выехать в город, чтобы купить лекарства и товары первой необходимости.
Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости
6 марта на юго-востоке Ирака вблизи границы с Ираном из-за ракетного удара пострадал иракский пограничник. Снаряд упал неподалеку от иракских пограничных постов, но вероятной целью атаки была иранская позиция, расположенная в нескольких метрах.
Тем временем Трамп заявил, что никакой сделки с Ираном не будет. Только безусловная капитуляция. По словам американского президента, после нее Штаты и союзники помогут Ирану стать экономически сильнее.
А экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что своими действиями Трамп разрушает геополитическое влияние России. К примеру, Азербайджан и Армения ранее были пророссийскими, а теперь – проамериканские.