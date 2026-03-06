Кажуть, навіть казахів і узбеків безкоштовно евакуюють, а росіян – ні. Про це свідчать відео, опубліковані у мережі, передає 24 Канал.

Що розповідають росіяни, які застрягли у Катарі?

Одна із росіянок, яка перебуває з 28 лютого на круїзному лайнері в Катарі, стверджує, що разом із нею там ще 200 співгромадян.

Багато туристів на борту були з різних країн. Їх уже почали готувати до евакуації після звернення до дипломатичних представництв.

Наприклад, громадян Казахстану повезли автобусами до Саудівської Аравії, звідки вони вилетять безкоштовно додому.

Так само моментально організували допомогу й громадянам Узбекистану.

Тим часом росіян у їхньому посольстві "годують" автоматичними відповідями. Кажуть, що евакуацію не передбачено і треба очікувати щонайменше до 7 березня.

Росія "забула" своїх громадян у Катарі: дивіться відео

Що відбувається з російськими туристами? Для нас це найобразливіше. Ми так само пишемо в посольство в Катарі й отримуємо стандартну відписку з чат-бота,

– бідкається одна із російських туристок.

Росіянка також розповіла, що 5 березня пасажирам дозволили вперше з 28 лютого зійти з лайнера та виїхати в місто, щоб купити ліки та товари першої потреби.

