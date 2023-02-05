Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, какое количество оккупантов Россия концентрирует на Донбассе. По словам нардепа, их больше, чем украинских военных.

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Что известно о россиянах на Донбассе

Сейчас на Донетчине и Луганщине численность российских войск вдвое, а то и втрое превышает наши Вооруженные Силы,

– заявил Федор Вениславский.

По его словам, даже при условии, что численность украинских войск сегодня, по крайней мере, в три раза превышает 250 тысяч солдат, которые мы имели по состоянию на 24 февраля 2022 года.

По словам нардепа, летом 2022 года во время контрнаступления ВСУ освобождение было бы гораздо быстрее, если бы у нас были танки.

"Нам не хватало 100 танков, тогда мы могли бы полностью уволить Донецкую и Луганскую области", – заявил Вениславский.

Что этому предшествовало