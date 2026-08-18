Война в тылу: Украина и Россия вступают в новую фазу противостояния, – The Kyiv Independent

Полномасштабная война России против Украины все больше приобретает черты классической тотальной войны, в которой мишенями становятся экономика и критически важная инфраструктура. Противостояние выходит далеко за пределы фронта, вынуждая оба государства задействовать все доступные ресурсы для изнурения противника.

Об этом говорится в материале The Kyiv Independent.

Как меняется война России с Украиной?

В классическом понимании тотальная война означает, что боевые действия направлены не только против армии врага. Под сокрушительный удар попадают военное производство, источники доходов, логистические пути и способность общества продолжать борьбу.

Как отмечает военный аналитик Николай Белесков, нынешнее противостояние адаптировано к современным технологиям. Стороны пытаются подорвать фронт путем уничтожения жизненно важной инфраструктуры в глубоком тылу.

Одним из главных признаков нового этапа стало резкое увеличение масштабов атак на большие расстояния. Украина начала активнее наносить удары не только по военным объектам на оккупированных территориях, но и по целям в глубине России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам, объектам экспорта энергоносителей и складам. Издание называет это появлением стратегического наступательного давления на Москву за пределами непосредственной линии соприкосновения.

В ходе объявленной Владимиром Зеленским операции влияния Украина также расширила атаки на российские порты, танкеры теневого флота в Азовском море и логистические центры. Экономический эффект таких ударов уже измеряется миллиардными потерями и усиливает ощущение войны среди рядовых россиян.

Россия, в свою очередь, симметрично отвечает атаками на украинскую экономику и тыловую инфраструктуру. Под атаками все чаще оказываются торговые и логистические объекты, среди которых гипермаркеты, супермаркеты, почтовые и складские комплексы.

Кроме того, Москва усилила удары по портовой инфраструктуре и гражданским грузовым судам в Одесской области. Сокращение судоходства в Черном море грозит Украине потерей доходов от экспорта зерна и сырья, которые остаются критически важными для экономики страны.

Аналитики видят в действиях обеих сторон схожую стратегическую логику, которая заключается в нанесении противнику такого уровня экономических, социальных и военных потерь, чтобы он больше не мог эффективно продолжать войну.

Иными словами, поставить противника на колени, прежде чем потерпеть собственное поражение,

– отмечает Белесков.

По его оценке, Россия делает непропорционально большую ставку именно на разрушение жизненно важной украинской инфраструктуры, что создает особую опасность в преддверии зимы.

Отдельным фактором эскалации может стать новая волна мобилизации в России. Москва до сих пор пыталась избегать масштабного призыва после негативного опыта, однако нехватка людей и снижение эффективности российских войск вновь актуализировали этот вопрос.

Если Кремль все же пойдет на новую мобилизацию, Россия сможет не только усилить наступательные операции, но и поддерживать их в течение значительно более длительного времени. По мнению экспертов, это означает переход войны в еще более длительную фазу изнурения, где ключевым станет вопрос, чья экономика, армия, инфраструктура и общество дольше выдержат системное давление и разрушения.

Напомним, в ГУР заявили, что пока нет признаков подготовки России к новому наступлению на Киевскую или Черниговскую области. Теоретически такая операция возможна после новой мобилизации в России, а сформировать необходимую группировку Кремль потенциально мог бы ближе к февралю 2027 года.