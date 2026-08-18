Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

При каких условиях Россия может готовить наступление на север Украины?

По словам Скибицкого, одним из ключевых факторов станет возможная мобилизация в России. Разведывательные признаки подготовки к ней скрыть будет сложно, а соответствующий указ президента России Владимира Путина, действующий с 2022 года, остается в силе.

В ГУР предполагают, что до выборов российское руководство постарается демонстрировать определенные военные успехи на тех участках фронта, где это возможно. После выборов может возникнуть вопрос о проведении новой мобилизации.

Когда Россия может подготовить наступление?

Представитель ГУР напомнил опыт частичной мобилизации в России в 2022 году. Ее объявили во второй половине октября, а полноценно подготовленные подразделения, способные участвовать в боевых действиях, начали появляться на фронте уже в декабре 2022 и январе 2023 года.

Поэтому в случае новой мобилизации России может потребоваться несколько месяцев для формирования и подготовки достаточно мощной ударной группировки.

Теоретически это может создать возможность для наступательной операции с севера ближе к февралю 2027 года. Представитель разведки также предположил, что российское командование может учитывать символические даты при планировании военных операций.

В то же время нет разведывательных индикаторов, свидетельствующих о готовности России к такому наступлению уже в этом году. В частности, у противника нет необходимой группировки войск для масштабной операции на Киевщине или Черниговщине.

Какие потери терпит Россия на фронте?

По данным ГУР, российские потери на фронте превышают количество людей, которых Россия привлекает на военную службу по контракту. В июне общие потери русской армии оценивались примерно в 39 тысяч военных, причем около 60% из них приходилось на погибших и пропавших без вести. В июле потери составили не менее 40 тысяч убитыми и ранеными.

В июне контракты с российским Минобороны подписали около 36 тысяч человек, а в июле – примерно 39 тысяч.

Напомним, эксперт Роман Свитан считает, что масштабное наступление России с территории Беларуси через Чернобыльскую зону пока маловероятно. По его словам, это направление хорошо укреплено, а значительно большей угрозой остается возможное обострение на украинско-российской границе в Черниговской области и Брянской области.