Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что информация о возможном наступлении со стороны Беларуси распространяется уже как минимум полгода. Он высказал предположение, возможно ли продвижение врага в этом направлении и есть ли у него шанс пройти через Чернобыльскую зону.

Решится ли Беларусь вступить в войну?

Свитан считает, что когда генерал-лейтенант Сергей Наев возглавлял Силы обороны Украины и отвечал за северное направление, он построил там довольно неплохие фортификационные сооружения. Если их укомплектовать достаточным количеством личного состава, то никакая провокация со стороны Беларуси невозможна.

К тому же там, по мнению военного эксперта, есть не только фортификации, но и зона обеспечения, карты минных полей, о которых уже все забыли. Туда страшно заходить не только белорусам или россиянам, но и украинским силам, ведь там уже много раз менялись подразделения, и каждое восстанавливало свои зоны обеспечения.

Это направление в сторону Беларуси будет опасным еще что минимум 100 лет, равно как и в обратном направлении – со стороны Беларуси, особенно на правом берегу Днепра, где находится Чернобыль. Поэтому это в большей степени надуманная проблема,

– предположил Роман Свитан.

В то же время гораздо более опасной, по мнению полковника ВСУ в запасе, является граница между Россией и Украиной. Этот участок расположен гораздо восточнее – в районе Черниговской и Брянской областей. А именно – вблизи Семеновки и далее на восток до Оскола – это 600 километров Северного фронта.

Со временем Россия или Украина, вероятно, будут создавать там новую линию Северного фронта и дотягивать ее до Беларуси, как это было на Курском направлении несколько лет назад. Однако вряд ли будет наступление к западу от границы Беларуси с Брянской областью в России и Черниговской областью в Украине,

– отметил он.

Ведь, по мнению военного эксперта, даже оккупационный режим Александра Лукашенко всеми силами будет сопротивляться любой попытке втянуть Беларусь в войну или даже предоставить еще один коридор для прохода российских войск.

Как противостоять угрозе на границе со стороны России и Беларуси?

В то же время провокации, по словам Свитана, будут продолжаться. Возможно продвижение врага в сторону Чернобыльского направления. Россияне могут использовать для этого участок со стороны Брянской области, продвигаясь вдоль границы с Беларусью по части Черниговской области.

"Поэтому нужно создавать фронтальную систему обороны, ПВО, чтобы не давать противнику возможности проникать туда с фланга с помощью любых средств поражения. И не только в Чернобыль, а вообще на украинскую территорию", – уверен он.

Военный эксперт оценил, возможно ли новое наступление со стороны Беларуси: смотрите видео

Военный эксперт отметил, что необходимо вернуться к идее создания фронтовой барьерной системы ПВО или заново ее запустить – полностью закрыть периметр, чтобы Украина не отвлекалась на российские воздушные цели различного уровня, на их авиационную составляющую.

Напомним, что издание Der Spiegel сообщило, что украинские силы готовятся к возможному новому наступлению российских войск в Чернобыльскую зону, как это было в начале 2022 года.

Для этого украинские военные обустраивают по всей зоне контрольно-пропускные пункты. Также роются траншеи и ямы в песчаном грунте, а песок используют для насыпей на перекрестках дорог. Кроме того, под песчаными холмами сооружаются оборонительные галереи, стены и потолки из дерева. А вдоль дорог устанавливаются высокие металлические столбы с сетками между ними для предотвращения движения дронов.

В то же время в 12-м армейском корпусе, отвечающем за этот участок, отмечают, что пока не фиксируют активности противника, связанной с возможным наступлением. Однако защитники продолжают укреплять фортификационные сооружения и инженерные заграждения на северном направлении.