Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що інформація про можливий наступ з боку Білорусі поширюється щонайменше пів року. Він припустив, чи можливе просування ворога на цьому напрямку і чи має він шанс пройти крізь Чорнобильську зону.

Чи наважиться Білорусь вступити у війну?

Світан вважає, що коли генерал-лейтенант Сергій Наєв очолював Сили оборони України та відповідав за північний напрямок, він побудував там доволі непогані фортифікаційні споруди. Якщо їх наповнити достатньою кількістю особового складу, то жодна провокація з боку Білорусі неможлива.

До того ж там, на думку військового експерта, не лише фортифікації, а й зона забезпечення, карти мінних полів, про які вже всі позабували. Туди страшно заходити не лише білорусам чи росіянам, а й українським силам, адже там вже багато разів змінювалися підрозділи, і кожен відбудовував свої зони забезпечення.

Цей напрямок у бік Білорусі буде небезпечним ще щонайменше 100 років і так само зворотний – з боку Білорусі, особливо по правому берегу Дніпра, де Чорнобиль. Тому це більшою мірою надумана проблема,

– припустив Роман Світан.

Водночас набагато небезпечнішим, на думку полковника ЗСУ в запасі, є кордон між Росією та Україною. Ця ділянка розташована набагато східніше – у районі Чернігівської та Брянської областей. А саме – поблизу Семенівки та далі на схід до Осколу – це 600 кілометрів Північного фронту.

З часом Росія або Україна, ймовірно, створюватимуть там нову лінію Північного фронту і дотягуватимуть її до Білорусі, як це було на Курському напрямку кілька років тому. Однак навряд чи буде напад на захід від межі Білорусі з Брянською російською областю і українською – Чернігівською,

– відзначив він.

Адже, на думку військового експерта, навіть окупаційний режим Олександра Лукашенка усіма силами чинитиме опір будь-якій спробі втягнути Білорусь у війну або навіть надати ще один коридор для проходу російських військ.

Як протистояти загрозі на кордоні з боку Росії та Білорусі?

Водночас провокації, за словами Світана, продовжуватимуть відбуватися. Можливий рух ворога у бік Чорнобильського напрямку. Росіяни можуть використати для цього ділянку з боку Брянської області, заходячи вздовж кордону з Білоруссю по частині Чернігівської області.

"Тому потрібно створювати фронтальну систему оборони, ППО, щоб не давати можливості противнику заходити туди на крилі будь-якими засобами ураження. І не лише на Чорнобиль, а взагалі на українську територію", – впевнений він.

Військовий експерт оцінив, чи можливий новий наступ з боку Білорусі: дивіться відео

Військовий експерт зауважив, що необхідно повертатися або заново запускати ідею створення фронтової бар'єрної системи ППО – повністю закрити периметр, щоб Україна не відволікалася на російські аероцілі різного рівня, на їхню авіаційну компоненту.

Нагадаємо, що видання Der Spiegel повідомило, що українські сили ведуть підготовку до можливого нового наступу російських військ у Чорнобильську зону, як це було на початку 2022 року.

Для цього українські військові облаштовують по усій зоні контрольно-пропускні пункти. Також риються траншеї та ями у піщаному ґрунті, а пісок використовують для насипів на перехрестях доріг. Крім того, будуються під піщаними пагорбами оборонні галереї, стіни та стелі з дерева. А вздовж доріг розміщаються високі металеві стовпи з сітками між ними задля запобігання руху дронів.

Водночас у 12 армійському корпусі, який відповідає за цю ділянку, зазначають, що наразі не фіксують активність ворога щодо можливого наступу. Проте захисники продовжують посилювати фортифікацію та інженерні загородження на північному напрямку.