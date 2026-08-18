Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

За яких умов Росія може готувати наступ на Північ України?

За словами Скібіцького, одним із ключових факторів стане можлива мобілізація в Росії. Розвідувальні ознаки підготовки до неї приховати буде складно, а відповідний указ президента Росії Володимира Путіна, який діє з 2022 року, залишається чинним.

У ГУР припускають, що до виборів російське керівництво намагатиметься демонструвати певні військові успіхи на тих ділянках фронту, де це можливо. Після виборів може постати питання про проведення нової мобілізації.

Коли Росія потенційно може підготувати наступ?

Представник ГУР нагадав досвід часткової мобілізації в Росії у 2022 році. Її оголосили у другій половині жовтня, а повноцінно підготовлені підрозділи, здатні брати участь у бойових діях, почали з'являтися на фронті вже у грудні 2022-го та січні 2023 року.

Тому у випадку нової мобілізації Росії може знадобитися кілька місяців для формування та підготовки достатньо потужного ударного угруповання.

Теоретично це може створити можливість для наступальної операції з півночі ближче до лютого 2027 року. Представник розвідки також припустив, що російське командування може враховувати символічні дати під час планування військових операцій.

Водночас наразі немає розвідувальних індикаторів, які б свідчили про готовність Росії до такого наступу вже цього року. Зокрема, противник не має необхідного угруповання військ для масштабної операції на Київщині чи Чернігівщині.