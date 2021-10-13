Война надолго, – Верещук объяснила, почему Украине нужно оборонное сознание
Источник:24 канал
Украина должна иметь национальное сопротивление как основополагающую ролевую модель защиты и обороны государства. Нам нужно оборонное сознание.
Каждый украинец должен понимать, что происходит. Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале сказала "слуга народа" Ирина Верещук.
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"Потому что война надолго. Мы не можем сказать, что Путин остановится", – отметила Верещук.
Украина – ближайшая жертва
Она пояснила, что Россия выписывает и выговаривает разные мнения. Таким образом государство-оккупант демонстрирует свою агрессию – всему миру, не только Украине.
Мы просто ближайшая жертва для них, поэтому нас так болит,
– сказала Верещук.
Когда закончится война на Востоке, как считает "слуга", это политическое решение. Не стоит, по ее мнению, рассчитывать на то, что Украина пойдет в атаку.
Верещук: Мы дорожим каждым
Ведь так наше государство будет терять тысячи украинцев. "Ибо мы дорожим каждым из них", – отметила Верещук.
Она напомнила о принятии закона о территориальной обороне. "Очень надеюсь, что он как можно быстрее заработает. Сейчас увеличим численность Вооруженных сил на 11 тысяч, чтобы быть профессионалами", – добавила нардепка.Напомним! Согласно этому закону, в нашем государстве должна быть надежная система обороны. Безопасность в Украине смогут гарантировать примерно 400 тысяч человек.
Ситуация на Донбассе: последняя информация
- Во вторник, 12 октября, оккупанты 1 раз открыли огонь по украинским позициям.
- Пророссийские боевики били из стрелкового оружия по позициям ООС возле Зайцевого.
- К счастью, никто из украинских военных не пострадал.
Источник: пресс-служба ООС