Война не будет длительной, Россия не "резиновая", – военный из Северодонецка

Война России с Украиной может быть не столь продолжительной, как предполагалось. На нашей стороне главное – мотивация.

Сегодня для украинцев главное не выяснять отношения, а быть едиными. Ведь договориться с Россией невозможно, и этого никто не хочет. Украине нужна только победа. Об этом 24 каналу сказал военный и экснардеп Владимир Парасюк.

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Эта война не будет столь долговременной, как все об этом говорят. Поверьте, Россия – не резиновая. Да, у них много ресурсов и возможностей, но у них нет главного – мотивации, –

заметил военный.

Россиян нужно остановить

Парасюк поделился, откуда черпает мотивацию бороться до конца. "Сначала я увидел Бучу и Гостомель, потом на Харьковщине и Донбассе то, что они делают. Я очень не хочу, чтобы эта орда пришла в те города, где бурлит жизнь и бегают дети. Это сплошное зло, ненависть и убийства ", - сказал экснардеп. Вот почему русских захватчиков нужно остановить.

По мнению Владимира, у кафиров просто нет шансов. "Как быстро они вторглись, так же быстро они и проиграют. Однажды утром мы можем проснуться, а война закончилась ", – говорит спикер. Он убежден, что такова реальность, российское вторжение не будет растягиваться на годы.

Берегите себя и Вооруженные Силы. Сегодня это (победа – 24 канал) – наша главная задача», – подытожил Парасюк.

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Ситуация в Северодонецке: последнее

Войско государства-агрессорки вытеснило ВСУ из центра Северодонецка. Дело в том, что россияне имели преимущество в артиллерии.

Ситуация в городе очень обострена. Российские захватчики уничтожают многоэтажки, а также объекты заводов Азот и Стеклопластик.

Сейчас в Северодонецке продолжаются уличные бои, ситуация меняется каждый час . Для эвакуации местного населения используют каждое затишье.

Оккупанты беспощадно бьют артиллерией по городу , что приводит к постоянным пожарам. В сети обнародовали новые жуткие кадры.

Какая ситуация в Северодонецке: ситуация на востоке Украины