Удар по экономике

Об этом 24 каналу рассказал экономист Олег Пендзин. Он отметил, что только по официальным данным Министерства экономики Украина потеряла 5 миллионов рабочих мест, а это примерно треть нашего рынка труда.

Обратите внимание Политолог назвал условие, при котором Запад будет инвестировать в Украину сотни миллиардов долларов

К этому следует добавить еще и минус 32 процента валового внутреннего продукта и минус 25 процентов реальных доходов населения. Так что ситуация на самом деле очень сложная.

Экономист объяснил, что Национальный банк Украины для того, чтобы каким-то образом перекрыть потребности бюджета в финансировании чрезвычайно важных расходов, напечатал 400 миллиардов гривен. Бесспорно, эти деньги легли и на валютный рынок, они пошли в инфляцию, которая сегодня составляет примерно 26 – 27 процентов, и имеет шансы вырасти еще больше до конца года. При этом продуктовая корзина подорожала на 36 процентов.

Что с бюджетом

Сложности есть и с государственным бюджетом на 2023 год. В нем предусмотрено 2,6 триллиона гривен расходов и всего 1,3 триллиона доходов. И это при том, что только прямые расходы на безопасность и оборону составляют 1,145 триллиона.

То есть, практически все, что мы с вами соберем в виде налогов и сборов, пойдет на безопасность и оборону. То есть вся социальная программа, все социальные обязательства государства на следующий год будут финансироваться за счет заимствований,

– подчеркнул Пендзин.

Он добавил, что по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украине на следующий год нужно около 37 миллиардов долларов. Следует понимать, что Украина получает помощь в виде грантов, которые не нужно отдавать, или в виде кредитов. Да, они долгосрочные, дешевые и выгодные, но их рано или поздно нужно будет возвращать.

И хотя после тяжелейших переговоров и блокирования со стороны Венгрии Евросоюз пообещал нам 18 миллиардов евро на следующий год, эта помощь – не грантовая, а кредитная. В первые 10 лет будет льготный период, когда Украина не будет платить проценты. Но они будут гаситься за счет финансовых возможностей и финансовой помощи стран или фондов Евросоюза. Это, безусловно, чрезвычайно важно, но все же это кредит и отложенные обязательства.

К тому же, кредитов Украина получает больше, чем грантов. Так, 35% от общей суммы помощи, полученной нашим государством в этом году, составляют гранты, а остальные – это кредиты. То есть, практически все то, что Украина получила как страна-суверен, все военные облигации – это кредитные ресурсы.

Олег Пендзин рассказал, в каком состоянии на конец года находится украинская экономика: смотрите видео

Что будет в следующем году

Экономист отметил, что именно поэтому нашему государству насколько важно и нужно сотрудничество с партнерами, ведь все социальные программы финансируются с помощью союзников.

И даже при этом увеличение, например, минимальной заработной платы в следующем году не предусмотрено. Она останется на уровне 6700 гривен. И хотя пенсии будут индексироваться, речь идет не о столь больших суммах. Кроме того, в госбюджет на 2023 год заложена инфляция на уровне 28 процентов.

То есть при том, что минимальная заработная плата расти не будет, а как следствие очень медленно или вообще не будут расти фонды оплаты труда у бизнесов, 28 процентов инфляции придется вытащить из кармана,

– объяснил Пендзин.

Это значит, что потребительские цены вырастут примерно на треть, а вот заработные платы – нет.

Чего еще ждать в 2023 году