Удар по економіці

Про це 24 каналу розказав економіст Олег Пендзин. Він наголосив, що лише за офіційними даними Міністерства економіки Україна втратила 5 мільйонів робочих місць, а це – приблизно третина нашого ринку праці.

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До цього потрібно додати ще й мінус 32 відсотки валового внутрішнього продукту та мінус 25 відсотків реальних доходів населення. Тож ситуація насправді дуже складна.

Економіст пояснив, що Національний банк України для того, щоб якимось чином перекрити потреби бюджету у фінансуванні надзвичайно важливих видатків, надрукував 400 мільярдів гривень. Безперечно, ці гроші лягли і на валютний ринок, вони пішли в інфляцію, яка сьогодні складає приблизно 26 – 27 відсотків, і має шанси вирости ще більше до кінця року. При цьому продуктовий кошик подорожчав на 36 відсотків.

Що з бюджетом

Складнощі є і з державним бюджетом на 2023 рік. У ньому передбачено 2,6 трильйона гривень видатків та лише 1,3 трильйона доходів. І це при тому, що лише прямі видатки на безпеку і оборону складають 1,145 трильйона.

Тобто практично все, що ми з вами зберемо у вигляді податків і зборів, піде на безпеку і оборону. Тобто вся соціальна програма, всі соціальні зобов'язання держави на наступний рік будуть фінансуватися коштом запозичень,

– наголосив Пендзин.

Він додав, що за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україні на наступний рік треба близько 37 мільярдів доларів. Слід розуміти, що Україна отримує допомогу у вигляді грантів, які не треба віддавати, або у виглядів кредитів. Так, вони довгострокові, дешеві та вигідні, але їх рано чи пізно потрібно буде повертати.

І хоч після надзвичайно важких перемовин та блокування з боку Угорщини Євросоюз пообіцяв нам 18 мільярдів євро на наступний рік, ця допомога – не грантова, а кредитна. Протягом перших 10 років буде пільговий період, коли Україна не платитиме відсотки. Але вони гаситимуться коштом фінансових можливостей і фінансової допомоги країн або фондів Євросоюзу. Це, безперечно, надзвичайно важливо, але все ж це – кредит і відкладені зобов'язання.

До того ж кредитів Україна отримує більше, аніж грантів. Так, 35% від загальної суми допомоги, отриманої нашою державою цього року, складають гранти, а решта – це кредити. Тобто практично все те, що Україна отримала як країна-суверен, усі воєнні облігації – це кредитні ресурси.

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Що буде наступного року

Економіст зауважив, що власне тому нашій державі наскільки важлива та потрібна співпраця з партнерами, адже всі соціальні програми фінансуються з допомоги від союзників.

І навіть при цьому збільшення, наприклад, мінімальної заробітної плати у наступному році не передбачено. Вона залишиться на рівні 6700 гривень. І хоч пенсії будуть індексуватися, мова йде не про настільки великі суми. Крім того, у держбюджет на 2023 рік закладена інфляція на рівні 28 відсотків.

Тобто при тому, що мінімальна заробітна плата рости не буде, а як наслідок дуже повільно або взагалі не будуть рости фонди оплати праці у бізнесів, 28 відсотків інфляції доведеться витягнути з кишені,

– пояснив Пендзин.

Це означає, що споживчі ціни виростуть приблизно на третину, а от заробітні плати – ні.

Чого ще чекати у 2023 році