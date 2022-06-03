Война прошлого и будущего: что показали 100 дней русского нашествия

Сегодня – 100 дней с начала масштабного вторжения России в Украину. За это время мы получили немало примеров, позволяющих обобщить этот этап войны и сделать выводы.

Метафизика (о предпосылках)

Война таки действительно метафизическая. Россия использовала любой надуманный повод для войны, решение относительно которой вызревало давно (то "нацисты", то НАТО, то "русофобия"), Кирилл дошёл аж до слов о метафизике.

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А в итоге оказалось, что это действительно глобальная война - прошлого и будущего, мертвого и живого, больного и здорового. Метафизика - на стороне Украины.

Лица без масок (о субъектах)

Война показала, кто есть кто. Украина, сражающаяся за свою жизнь. Запад, выходящий с разной скоростью из размеренности бытия и умиротворительной линии поведения в отношении РФ, вплоть до того, что можно было проспать и собственные проблемы. Россия без лица, у которой под маской оказалось одни сплошные язвы и комплексы. Китай, традиционно ожидающий у берега реки момента, как проплывут трупы врагов.

Видение (о перспективе)

Украина однозначно победит в этой войне – это понятно. Столько горя принесла нам эта вероломная война – это я к вопросу о цене.

Но важна не просто победа, а чтобы война больше никогда не повторилась. Это в том числе и вопрос видения поствоенного мира, который меняется на наших глазах по ходу войны.

Украинская армия становится одной из самых сильных в мире, в то время как российская приобретает статус "второй с конца".

Запад меняет оборонные стратегии (трансформация позиции Германии и Италии – невообразимо просто, хоть нам, абсолютно оправданно, кажется, что все происходит очень медленно). Финляндия и Швеция идут в НАТО. Дания инициирует референдум о присоединении к оборонной политике ЕС (хотя в 1993 году был референдум с прямо обратной постановкой вопроса).

Китай – на распутье, отсидеться в стороне уже не получится. Россия как огромная территория непрогнозированных сценариев. Долгую перспективу будет формировать видение.

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