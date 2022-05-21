Война против Финляндии для РФ станет новой Финской войной, – интервью с экспертом о НАТО

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Кремль не обошел вниманием этот факт и принялся эксплуатировать уже традиционную для себя тактику устрашения. Только вот вряд ли ему это принесет хоть какой-нибудь успех.

Успеет ли Финляндия вступить в Альянс достаточно быстро, чтобы избежать угроз со стороны России, как Москва может навредить Хельсинки, насколько возможна высадка россиян на Готланд – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал кандидат исторических наук, член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослав Черногор.

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Ярослав, скажите, сколько времени пройдет с момента подачи заявки до вступления Финляндии в НАТО?

На мой взгляд, здесь есть два основных сценария: оптимистичный и пессимистический.

Первый станет реальностью при условии, что уже в конце июня поданная заявка будет рассмотрен на Мадридском саммите и вскоре ее ратифицируют. Однако, глядя на позицию той же Турции, может быть, этот вопрос так быстро и не решится.

К счастью, Венгрия не выдвигает никаких претензий. А вот с турками будут работать. И не только финские и шведские дипломаты, но представители других стран НАТО.

Таким образом, процедурная часть затянется до года.

Россия успеет каким-то образом навредить Финляндии при реализации пессимистического сценария?

Думаю, что Борис Джонсон не зря приезжал обсудить гарантии безопасности переходного периода для финнов и шведов. Есть понимание, что могут быть выставлены определенные преграды со стороны РФ. В частности, дипломатическое давление, кибератаки, экономические ограничения.

Что касается военных вариантов, сложно что-либо прогнозировать. Учитывая крайне непредсказуемое поведение Путина, возникает вопрос, а не рискнет ли он в очередной раз применить свои вооруженные силы?

Единственное, что я не вижу настоящей способности использования сухопутных войск в полномасштабном формате. Однако бомбардировки или ракетные удары по финской критической инфраструктуре вполне возможны.

Как будут действовать союзники в рамках упомянутых гарантий переходного периода?

В случае абсолютно любой атаки – будь то ракетный удар или применение химического оружия и так далее, члены Североатлантического Альянса могут направить свои военные мощности вплотную к границам стран-аппликантов, если достигнут таких договоренностей в рамках переходных гарантий безопасности.

Вооруженные силы что Швеции, что Финляндии также достаточно сильны для того, чтобы как минимум сдержать первый удар, напоминает эксперт / Фото предоставлено спикером

Швеции следует готовиться к возможной высадке российского десанта на Готланд?

То, о чем недавно стало известно широкой общественности благодаря агрессивной риторике Коротченко в российском телеэфире, уже давно просчитано военными экспертами. Шведские вооруженные силы готовы к такому сценарию развития событий.

Война, которую ведет против нас Россия, начиная с 2014-го года, сказалась на оперативном планировании шведского оборонного ведомства. Соответственно уже запланировано увеличение численности шведской армии.

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Россияне проводили воздушную разведку над островом Готланд еще в середине января. Сначала это были два беспилотника, которые были зафиксированы над шведскими АЭС. С тех пор мы видели, как на острове был усилен военный контингент.

Еще в 2017 году было принято решение вернуть войска на остров. В следующем году это решение было исполнено и, как следствие, войска были возвращены.

В январе этого года контингент был дополнительно усилен. Кроме того, военные еще и начали проводить военные учения на местности. В частности, была произведена операция по патрулированию северной части острова.

Скорее всего, шведское военное руководство подозревало, что российская сторона может прибегнуть к использованию диверсионных групп или еще чего-то вроде. Это также не удивительно из-за того, что шведы время от времени фиксируют вблизи своих территориальных вод российские подлодки и военные корабли. Периодически наблюдается вхождение в финское воздушное пространство российских самолетов.

Поэтому обе страны готовы к возникновению обострения инициированного Россией.

Какова будет реакция Запада, если Россия решится совершать агрессию против Финляндии?

Финны точно смогут рассчитывать на такую же помощь, какую сейчас получает Украина. Однако никто не будет воевать ни за Финляндию, ни за Швецию. НАТО не будет вмешиваться в этот гипотетический конфликт, поскольку, пока ни одно, ни другое государство-аппликант не является членом Альянса.

Насколько сильно финская армия превосходит русскую?

Сегодня численность финской кадровой армии составляет более 20 тысяч солдат. Но при необходимости количество быстро увеличивается до 280 тысяч путем привлечения всех кадровых военных. То есть по общей численности финские вооруженные силы примерно равнозначны нашим.

Ну, и соответственно маловероятно, что Россия сможет рассчитывать вести войну на 2 фронта одновременно против Украины и Финляндии. У агрессора просто не хватит живой силы.

Не говоря уже о том, что финские солдаты в разы лучше подготовлены. И даже в отсутствие постоянного военного опыта дадут достойный отпор врагу. Они будут защищать родную землю, как это сейчас делаем мы.

В общем, война против Финляндии для РФ станет новой финской войной. Только на этот раз финны гораздо лучше будут подготовлены к ней.

Швеции есть что противопоставить российскому газовому шантажу?

Думаю, что Россия очень переоценивает собственные ресурсные возможности в энергетическом секторе. Москва явно не вовремя решила задействовать этот рычаг давления. Даже сезонность играет против этого.

И Норвегия вполне способна обеспечить необходимыми энергоресурсами как Швецию, так и Финляндию, поскольку эта страна является одним из ключевых игроков на мировом энергорынке.