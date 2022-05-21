Чи встигне Фінляндія вступити до Альянсу достатньо швидко, щоб уникнути загроз з боку Росії, як саме Москва може нашкодити Гельсінкі, наскільки можлива висадка росіян на Готланд – у ексклюзивному інтерв’ю сайту 24 каналу розповів кандидат історичних наук, член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ярослав Чорногор.

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Ярославе, скажіть, скільки часу мине з моменту подання заявки до вступу Фінляндії в НАТО?

На мою думку, тут є два основних сценарії: оптимістичний та песимістичний.

Перший стане реальністю за умови, якщо вже наприкінці червня подану заявку розглянуть на Мадридському саміті та невдовзі її ратифікують. Проте, дивлячись на позицію тої ж Туреччини, то, можливо, це питання так швидко і не вирішиться.

На щастя, Угорщина не висуває жодних претензій. А от з турками працюватимуть. І не лише фінські та шведські дипломати, а й представники інших країн НАТО.

Таким чином процедурна частина затягнеться до року.

Росія встигне в якийсь спосіб нашкодити Фінляндії за умови реалізації песимістичного сценарію?

Думаю, що Борис Джонсон не даремно приїздив обговорити безпекові гарантії перехідного періоду для фінів та шведів. Є розуміння, що можуть бути виставлені певні перепони з боку РФ. Зокрема дипломатичний тиск, кібератаки, економічні обмеження.

Стосовно військових варіантів складно щось прогнозувати. З огляду на вкрай непередбачувану поведінку Путіна, виникає питання, а чи не ризикне він вчергове застосувати свої збройні сили?

Єдине, що я не бачу реальної можливості використання сухопутних військ в повномасштабному форматі. Однак, бомбардування чи ракетні удари по фінській критичній інфраструктурі цілком можливі.

Як діятимуть союзники в рамках згаданих гарантій перехідного періоду?

В разі абсолютно будь-якої атаки – чи то ракетного удару, чи застосування хімічної зброї і таке інше, члени Північноатлантичного Альянсу можуть направити свої військові потужності впритул до кордонів країн-аплікантів, якщо досягнуть таких домовленостей в рамках перехідних безпекових гарантій.

Збройні сили що Швеції, що Фінляндії також досить сильні для того, щоб як мінімум стримати перший удар, нагадує експерт / Фото надане спікером

Швеції варто готуватися до можливої висадки російського десанту на Готланд?

Те, про що нещодавно стало відомо широкій громадськості завдячуючи агресивній риториці Коротченка у російському телеефірі, вже давно прораховано військовими експертами. Шведські збройні сили готові до такого сценарію розвитку подій.

Війна, яку веде проти нас Росія починаючи з 2014-го року позначилася на оперативному плануванні шведського оборонного відомства. Відповідно, вже заплановано збільшення чисельності шведської армії.

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Росіяни проводили повітряну розвідку над островом Готланд ще в середині січня. Спочатку це були два безпілотники, які були зафіксовані над шведськими АЕС. Відтоді, ми бачили, як на острові було посилено військовий контингент.

Ще 2017-го року було прийнято рішення повернути війська на острів. Наступного року це рішення було виконане і, як наслідок, війська було повернуто.

В січні цього року контингент було додатково посилено. Крім того, військові ще й почали проводити військові навчання на місцевості. Зокрема, була проведена операція по патрулюванню північної частини острова.

Скоріш за все, шведське військове керівництво підозрювало, що російська сторона може вдатися до використання диверсійних груп чи ще чогось на кшталт. Це також не дивно через те, що шведи час від часу фіксують поблизу своїх територіальних вод російські підводні човни та військові кораблі. Періодично спостерігається входження у фінський повітряний простір російських літаків.

Через це обидві країни готові до виникнення загострення ініційованого Росією.

Якою буде реакція Заходу, якщо Росія зважиться чинити агресію проти Фінляндії?

Фіни точно зможуть розраховувати на таку ж допомогу, яку зараз отримує Україна. Проте, ніхто не воюватиме ні за Фінляндію, ні за Швецію. НАТО не буде втручатися в цей гіпотетичний конфлікт, оскільки, поки ані одна, ані інша держава-аплікант не є членом Альянсу.

Наскільки сильно фінська армія переважає російську?

Сьогодні чисельність фінської кадрової армії становить понад 20 тисяч солдатів. Але за потреби кількість швидко збільшується до 280 тисяч шляхом залучення всіх кадрових військових. Тобто за загальною чисельністю фінські збройні сили приблизно рівнозначні нашим.

Ну, і відповідно, малоймовірно, що Росія зможе розраховувати вести війну на 2 фронти одночасно проти України та Фінляндії. В агресора просто не вистачить живої сили.

Не кажучи вже про те, що фінські солдати в рази краще підготовлені. І навіть за відсутності постійного військового досвіду дадуть гідну відсіч ворогу. Вони ж будуть захищати рідну землю, як це зараз робимо ми.

Загалом, війна проти Фінляндії для РФ стане новою Фінською війною. Тільки цього разу фіни набагато краще будуть підготовлені до неї.

Швеція має що протиставити російському газовому шантажу?

Гадаю, що Росія дуже переоцінює власні ресурсні спроможності в енергетичному секторі. Москва явно не вчасно вирішила задіяти цей важіль тиску. Навіть сезонність грає проти цього.

Та й Норвегія цілком здатна забезпечити необхідними енергоресурсами як Швецію, так і Фінляндію, оскільки ця країна є одним з ключових гравців на світовому енергоринку.