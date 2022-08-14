Подлому сценарию россии в отношении Украины не суждено было сбыться

Удивляет огромное количество российских источников, заговоривших о полном истреблении (биологическом истреблении и т.п.) украинцев. Мол, раз так, раз вы, украинцы, не хотите быть россиянами, "так не доставайся же ты никому".

Понятно, что для одних это форма отторжения неожиданной реальности, которая никак не коррелирует с собственными иллюзиями и альтернативной картинкой в российских медиа и даже в академических кругах.

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Все оказалось ложью

Все, во что верили россияне о "хохле" и о "Хохляндии" оказалось неправдой. И естественно, что легче всего в этом обвинить украинцев. Но уверен, что даже с наказанием Украины и украинцев за то что они другие у россиян возникнут не меньшие проблемы.

Уничтожить Украину – уже невозможно. Это не смогла сделать ни большевистская, ни сталинская, ни брежневская советская империя. Не сможет и путинская.

Прежде всего, я не вижу реальных перспектив для самого темного сценария – ни массовых ядерных ударов, которые испепелят все украинское, ни полной оккупации, что позволит уничтожить украинское "по-хатынскому сценарию", не будет.

Бомбить всю территорию Украины ядерным оружием и не спровоцировать более широкий конфликт или даже Третью мировую войну россияне не смогут (а к нему они не готовы). Что касается захвата всей Украины, то, как мы видим, штурм любого областного центра дается россии потерей заметной части себя (количества погибших солдат и материальных потерь), но не обязательно приводит к желаемому для нее результату.

Поэтому выбрызганного из желчи сценария "биологического уничтожения" украинцев не произойдет. Украина сохранится, и как теперь это выглядит, как минимум с большей частью своей территории. Минимум. Есть еще и очень положительные для Украины сценарии. Но я реалист. Для уверенной констатации, что Украина выживет в этой войне достаточно и умеренно негативного сценария.

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Война многое изменила

россияне полностью и жестко контролировали все территории Украины и подавляющую часть украинцев условно с 1654 года по 1991 год – так и то получилось, что не они нас, а мы их. А сейчас все далеко не так уж плохо для украинцев.

Задача же для новейшего русского путино-гитлеризма гораздо сложнее. Война рассеяла украинцев по всему миру. И в своем подавляющем большинстве это уже сознательные и очень злые люди. Первые волны массовой миграции с территории Украины в 1880-х состояли преимущественно из людей, не испытывавших украинской национальной идентичности.

Она создавалась уже в США и Канаде преимущественно благодаря мудрым и образованным священникам. Но и в том случае украинцы за рубежом смогли сохранить идентичность, сформировать организованные структуры, в диаспоре развивалась украинская культура.

Новая украинская община – беглецы от войны – многочисленны, и даже с учетом того, что в случае нормализации в Украине часть из них вернется домой, они все равно через 5 – 10 лет будут определять дальнейшее развитие украинской диаспоры – организованной украинской жизни в мире. И оно, судя по всему, будет достаточно активным и во многом политизированным. Тем более что из Украины в отличие от упомянутых 1880-х годов уезжают не угнетенные крестьяне, а образованные профессионалы.

Война, как в прошлом, и обе революции, повлекла за собой феноменальный взрыв украинского творчества – музыка, изобразительное искусство – количество новых произведений разных жанров (и художественного качества), которые возникают ежедневно, просто поражают. Через небольшой промежуток времени начнет фонтанировать литературу. Учитывая технологические и финансовые причины, несколько сложнее с кино, но и здесь уже есть и будет появляться новое.

Война повлекла за собой такой поток всех видов, жанров и форм творчества, который обеспечит культурное выживание украинцев на несколько если не на несколько десятков поколений вперед.

А если добавить сюда все, что происходило в украинской гуманитарной сфере предыдущие десятилетия (от исследования и переосмысления исторических истоков до быстрого освоения новейших форм и идей), то рискну сделать прогноз, что будущее украинской культуры выглядит даже оптимистичнее, чем российской. Но это не самый здоровый объект для сравнения, поэтому лучше ограничиться констатацией, что я не вижу перспектив стирания украинской культуры, одинаково важной как и физическое выживание людей.

Ну и последнее. Война пробудила колоссальный интерес к Украине. Никогда раньше мы, украинцы, не вызывали такой симпатии и не интересовали остальной мир. Наша борьба отзывается в сердцах очень многих, кто стремится к свободе и достоинству, кто уважает сильный характер, бесстрашие и мужество. Мы стали иллюстрацией всех назидательных легенд и мифов, оживили Библию.

Нам больше не нужно мечтать увидеть в Украине Pink Floyd – они сами рвутся сюда, к украинскому материалу, к нашим переживаниям. И это лишь маленький пример того, как мир сохранит Украину. Легенды не умирают, пока есть желающие их пересказывать. А украинская тема еще годами будет вдохновлять человечество. И мы еще услышим много песен, прочтем книги, увидим и высокохудожественное и беллетристическое кино.

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Сейчас россия сжимает Украину, как пружину. Но эта пружина обязательно распрямится и вышвырнет все, что давило на нее. Мы уже неистребимы. Совершенно точно не сейчас.