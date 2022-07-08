россияне пытаются реализовать два сценария на Херсонщине

Хлопки и легкое задымление этим утром в районе Новой Каховки побудили меня немного разложить обстановку на Херсонском плацдарме для общего понимания.

Поскольку, на фоне действительно позитивных сообщений, у нас в потоке появляется слишком много чрезмерно оптимистических, скажем так, вбросов, от "бои идут в пригороде Херсона", до "освободим Херсон за…", кому за сколько нравится.

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Что происходит в Херсонской области

На сегодняшний день на Херсонском плацдарме наиболее благоприятная обстановка, на мой взгляд, на севере и северо-востоке. Обусловлена она двумя моментами:

Первый – логистические трудности обеспечения передовых подразделений противника.

– логистические трудности обеспечения передовых подразделений противника. Второй – назревающее в ряде локаций окружение российских подразделений. Причем, в одной из локаций риск окружения навис ни много ни мало, а над целой БТГр.

Что в таких случаях делало бы разумное командование? Разумеется, выводило бы свои подразделения на более выгодные и безопасные позиции. Но это речь о разумном командовании.

российские же дятлы с лампасами с начала июля продолжили гнать силы и средства на Херсонский плацдарм. Под Чкаловое, что в Бериславском районе, нагнали техники и личного состава количеством в 2 тысячи человек.

Нагнали их якобы для наступательной операции в направлении Николаева, но для осуществления такой операции этого количества критически не достаточно. Следовательно, эта вся биомасса будет использована для удержания занятых ранее территорий.

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Каховка

Что же до Каховки, то туда дополнительно перебросили БТГр из состава 98-й воздушно-десантной дивизии, что из Иваново, а так же ожидается прибытие подразделений тульской 106-й ВДД. Примечательно, что 106-я ВДД маленько потрёпанная, ведь она уже успела помяться в Луганской области.

Также под Новую Каховку перемещалось с начала июля энное количество техники, в основном танков, среди которых были замечены и нами так любимые Т-62.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Таким образом, можно констатировать то, что осознавая успехи контрнаступательных действий ВСУ, российские оккупанты стараются на Херсонском плацдарме реализовать минимум два сценария:

Первый – максимально долго блокировать контрнаступление ВСУ насыщая наиболее опасные направления прорыва биомассой.

– максимально долго блокировать контрнаступление ВСУ насыщая наиболее опасные направления прорыва биомассой. Второй – укрепляя локации, которые они явно не будут покидать, если не будет угрозы полного окружения. Но и в этом случае, они, очевидно, будут действовать по принципу леммингов.

Говорить о каких либо наступательных операциях в направлении Николаева и Кривого Рога не приходится. А взрывы в Новой Каховке, на складах БК, после их наполнения. Находящихся почти в 40 километрах от линии фронта, намекает на то, что с удержанием позиций у оккупантов на этом плацдарме и в правду всё очень плохо.

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Но не настолько, чтобы заниматься шапкозакидательской бравадой. Особенно, что не так все просто на Запорожском плацдарме. Но об этом чуть позже… Слава нації!