Оскільки, на тлі справді позитивних повідомлень, у нас у потоці з'являється надто багато надмірно оптимістичних, скажімо так, вкидів, від "бої йдуть у передмісті Херсона", до "звільнимо Херсон за…", кому за скільки подобається.

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Що відбувається у Херсонській області

На сьогодні на Херсонському плацдармі найбільш сприятлива обстановка, як на мене, на півночі та північному сході. Зумовлена вона двома моментами:

Перший – логістичні проблеми забезпечення передових підрозділів противника.

– логістичні проблеми забезпечення передових підрозділів противника. Другий – оточення російських підрозділів, що назріває в низці локацій. Причому в одній із локацій ризик оточення навис ні багато ні мало, а над цілою БТГр.

Що б у таких випадках робило розумне командування? Зрозуміло, виводило б свої підрозділи на більш вигідні й безпечні позиції. Але це мова про розумне командування.

російські дятли з лампасами з початку липня продовжили гнати сили та кошти на Херсонський плацдарм. Під Чкаловим, що у Бериславському районі, нагнали техніки та особового складу кількістю у 2 тисячі осіб.

Нагнали їх нібито для наступальної операції у напрямку Миколаєва, але для здійснення такої операції цієї кількості критично замало. Отже, ця вся біомаса буде використана для утримання зайнятих раніше територій.

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Каховка

Щодо Каховки, то туди додатково перекинули БТГр зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії, що з Іваново, а також очікується прибуття підрозділів тульської 106 ВДД. Примітно, що 106 ВДД трохи пошарпана, адже вона вже встигла пом'ятися в Луганській області.

Також під Нову Каховку переміщалася з початку липня енна кількість техніки, в основному танків, серед яких були помічені й нами улюблені Т-62.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Таким чином, можна констатувати те, що усвідомлюючи успіхи контрнаступальних дій ЗСУ, російські окупанти намагаються на Херсонському плацдармі реалізувати щонайменше два сценарії:

Перший – максимально довго блокувати контрнаступ ЗСУ, насичуючи найбільш небезпечні напрямки прориву біомасою.

– максимально довго блокувати контрнаступ ЗСУ, насичуючи найбільш небезпечні напрямки прориву біомасою. Другий – зміцнюючи локації, які вони явно не залишатимуть, якщо не буде загрози повного оточення. Але й у цьому випадку вони, очевидно, діятимуть за принципом лемінгів.

Говорити про якісь наступальні операції у напрямку Миколаєва та Кривого Рогу не доводиться. А вибухи у Новій Каховці, на складах БК, після їхнього наповнення. Тих, хто перебуває майже за 40 кілометрів від лінії фронту, натякає на те, що з утриманням позицій в окупантів на цьому плацдармі й в правду все дуже погано.

Але не настільки, щоб займатися шапкозакидальною бравадою. Особливо, що не так просто на Запорізькому плацдармі. Але про це трохи згодом… Слава нації!

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