Изменения в Украине повлияют на россию и беларусь

По поводу дискуссии относительно интервью Зеленского Washington Post. Знаете, своевременность в современном мире – одна из важнейших категорий.

И здесь можно находить множество примеров – и в отношении Украины (наших традиционных постсоветских проблем, слабых институтов в частности), и в отношении Запада (начиная с мягкой реакции на войну против Грузии в 2008 году).

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О чем следует думать сейчас

Но куда важнее – смотреть в будущее и видеть настоящее.

Именно поэтому я бы концентрировалась не на том, что и как сделала или не сделала власть еще в октябре, а на том, что нужно делать именно сейчас. Это не табу на критику (в демократических системах это обычная и неотъемлемая составляющая), а то, на что следует направлять энергию и усилия.

Ну, так вот. Часто пишу и напишу еще раз: кроме фронта, не менее значима и тема тыла, внутренних трансформаций и преобразований, которые делают нас сильнее (а значит – неуязвимыми) изнутри.

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Каких изменений ждать

Все больше. Если трансформации в Украине будут успешными, то дальше, подобно круговым волнам от брошенного в воду камня, они спровоцируют (в хорошем смысле) изменения в ряде стран на постсоветском пространстве. В той же Беларуси после падения действующего режима. Да и в России тоже.

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