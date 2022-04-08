Война Путина превратила Россию в изгоя, – Байден об изгнании РФ из Совета ООН по правам человека

7 апреля Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию по приостановлению членства России в Совете ООН по правам человека. Ее исключили из этой организации.

Об этом решении высказался и президент США Джозеф Байден. Он опубликовал соответствующее заявление, в котором отметил, что "война Путина сделала из России изгоя".

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Байден об исключении РФ из Совета ООН по правам человека

По словам президента, Соединенные Штаты тесно сотрудничали с союзниками и партнерами всего мира, чтобы стимулировать это голосование, поскольку Россия совершает грубые и системные нарушения прав человека – военные преступления. Следовательно, России нет места в Совете по правам человека.

Я поздравляю сегодняшнее большинство голосов на Генассамблее ООН за исключение России из Совета ООН по правам человека. Это значимый шаг международного общества, еще более демонстрирующий, как война Путина сделала Россию международным изгоем,

– подчеркнул Байден в заявлении.

Он добавил, что теперь Россия не сможет участвовать в работе Совета или распространять там свою дезинформацию. Это также связано с тем, что следственная комиссия Совета расследует нарушения России и злоупотребления правами человека в Украине.

Американский президент также упомянул о зверствах россиян в Буче, и подчеркнул, что они продолжат работать, чтобы собирать доказательства для привлечения России к ответственности. Также будут усиливать давление на экономику России и изолировать ее на международной арене.

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