Щодо цього рішення висловився й президент США Джозеф Байден. Він опублікував відповідну заяву, в якій зауважив, що "війна Путіна зробила з Росії ізгоя".

До теми Генасамблея призупинила членство Росії в Раді ООН з прав людини

Байден про виключення РФ з Ради ООН з прав людини

За словами президента, Сполучені Штати тісно співпрацювали з союзниками та партнерами усього світу, щоб стимулювати це голосування, оскільки Росія здійснює грубі та системні порушення прав людини – воєнні злочини. Відтак Росії немає місця в Раді з прав людини.

Я вітаю сьогоднішню переважну більшість голосів на Генасамблеї ООН за виключення Росії з Ради ООН з прав людини. Це значущий крок міжнародного товариства, який ще більше демонструє, як війна Путіна зробила Росію міжнародним ізгоєм,

– підкреслив Байден у заяві.

Він додав, що відтепер Росія не зможе брати участь у роботі Ради чи поширювати там свою дезінформацію. Це пов'язано також і з тим, що слідча комісія Ради розслідує порушення Росії та зловживання правами людини в Україні.

Американський президент також згадав про звірства росіян у Бучі, й підкреслив, що вони продовжать працювати, щоб збирати докази для притягнення Росії до відповідальності. Також будуть посилювати тиск на економіку Росії та ізолювати її на міжнародній арені.

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