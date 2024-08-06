Война разрушает гендерные барьеры: The Monitor побывало на шахтах "Метинвест Покровскуголь"

Журналисты одного из старейших международных изданий The Christian Science Monitor (известного как The Monitor) побывали на угольной шахте в Покровске, которая входит в компанию "Метинвест Покровскуголь" Рината Ахметова.

Там они поговорили с женщинами, которые решили перейти на мужские специальности, и узнали, как война разрушает гендерные границы в Украине.

Смотрите также Отличие за работу с ветеранами: Метинвест попал в пятерку лучших работодателей Украины

Война и мобилизация расширили карьерные возможности для женщин в угольной отрасли

Война создала значительные вызовы для "Метинвест Покровскуголь". Около 1 000 работников компании мобилизовали в украинскую армию, а около 1 500 человек переехали в более безопасные регионы вместе со своими семьями. В ответ на эти вызовы работницы компании берут на себя большую нагрузку и занимают более критические должности.

"Как отмечает Андрей Акулич, генеральный директор "Метинвест Покровскуголь", сейчас женщины составляют треть персонала – против почти четверти до войны. Традиционно женщины на угольной шахте были ограничены такими должностями, как оператор подъемника или администратор помещений, где шахтеры получают фонари и кислородное оборудование. Теперь женщины заменили мужчин на некоторых подземных профессиях, таких как оператор насосных станций и электрических машин", – пишет The Monitor.

Учебный центр "Метинвест Покровскуголь", который возглавляет Лариса Батрух, тоже адаптировался к новым реалиям: сейчас там учится около 50 студентов, среди которых есть женщины. Один из преподавателей, Евгений Меженный, отвечает за обучение сварщиков и операторов машин, и он поражен постепенным переходом женщин к традиционно мужским должностям.

Все проходит очень гладко, без больших препятствий. Украинские женщины очень умные и трудолюбивые. Многие из них раньше были преподавательницами или бухгалтерами, а сейчас они прилагают много усилий к новому обучению,

– рассказал изданию Евгений Меженный.

"Украина не выстояла бы без вклада женщин в экономику"

Впрочем, добыча угля – не единственная отрасль, где война разрушила традиционные гендерные барьеры. Женщины также пришли в другие традиционно мужские профессии, такие как вождение автобусов или дальнобойных грузовиков. Поскольку в Украине автомобильный транспорт сейчас имеет важное значение для импорта и экспорта товаров, участие женщин в этих профессиях является жизненно необходимым, указывает The Monitor.

Сегодня Украина не выстояла бы без вклада женщин в экономику. Мы должны помнить, что 4 миллиона украинских женщин трудоспособного возраста выехали за границу. В армии служит меньше мужчин, чем украинских женщин находится за рубежом,

– рассказала изданию Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи.

Преподаватель Евгений Меженный соглашается. "Я не знаю, что было бы с экономикой Украины, если бы не женщины", – говорит он.