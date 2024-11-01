Россияне атаковали "Шахедами", враг продвинулся в ряде поселков: хронология 982 дня войны

03:43, 01 ноября

Ожесточенные бои продолжают идти по всей линии фронта. В частности, у оккупантов есть частичное продвижение на запад от Купянска. По данным ISW, российские войска продолжают вести ограниченные наступательные действия к северо-востоку от города Харьков вблизи Волчанска, впрочем, без их дальнейшего продвижения.

Генштаб ВСУ подтверждает, что российские войска продолжают наступать на северо-запад от Купянска в районе Кондрашовки, на юго-запад от Сватово возле Дружелюбовки и Грековки, на северо-запад от Кременной возле Тернов, на запад от Кременной возле Заречного, и на юго-запад от Кременной в районе Серебрянского лесничества.