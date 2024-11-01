Россияне атаковали "Шахедами", враг продвинулся в ряде поселков: хронология 982 дня войны
В пятницу, 1 ноября, продолжается 982 день полномасштабной войны. Россияне давят на фронте и наносят удары, Силы обороны продолжают сдерживать атаки и продвижение врага.
Какая ситуация на фронте, в тылу, в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Согласно обновленным картам, россияне продвинулись в Новодмитровке, а также вблизи еще пяти населенных пунктов. Враг продвинулся возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки, Победы, Константиновки и в Новодмитровке, Ожесточенные бои продолжают идти по всей линии фронта. В частности, у оккупантов есть частичное продвижение на запад от Купянска. По данным ISW, российские войска продолжают вести ограниченные наступательные действия к северо-востоку от города Харьков вблизи Волчанска, впрочем, без их дальнейшего продвижения. Генштаб ВСУ подтверждает, что российские войска продолжают наступать на северо-запад от Купянска в районе Кондрашовки, на юго-запад от Сватово возле Дружелюбовки и Грековки, на северо-запад от Кременной возле Тернов, на запад от Кременной возле Заречного, и на юго-запад от Кременной в районе Серебрянского лесничества. Перед взрывами в Харькове Воздушные силы заявляли о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией. Пока информации от местных властей о возможных последствиях атаки оккупантов не было.
В DeepState рассказали о продвижении оккупантов
– говорится в отчете.
Оккупанты продвигаются на запад от Купянска
Россияне ударили КАБом по Харькову
Согласно обновленным картам, россияне продвинулись в Новодмитровке, а также вблизи еще пяти населенных пунктов.
Враг продвинулся возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки, Победы, Константиновки и в Новодмитровке,
Ожесточенные бои продолжают идти по всей линии фронта. В частности, у оккупантов есть частичное продвижение на запад от Купянска. По данным ISW, российские войска продолжают вести ограниченные наступательные действия к северо-востоку от города Харьков вблизи Волчанска, впрочем, без их дальнейшего продвижения.
Генштаб ВСУ подтверждает, что российские войска продолжают наступать на северо-запад от Купянска в районе Кондрашовки, на юго-запад от Сватово возле Дружелюбовки и Грековки, на северо-запад от Кременной возле Тернов, на запад от Кременной возле Заречного, и на юго-запад от Кременной в районе Серебрянского лесничества.
Перед взрывами в Харькове Воздушные силы заявляли о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией. Пока информации от местных властей о возможных последствиях атаки оккупантов не было.