Удар по Запорожью, последствия взрыва на аэродроме в российском Ейске: хронология 372 дня войны

Россия продолжает наступать на Востоке Украины, однако наши военные сильно противостоят врагу. Более того, весь мир помогает Киеву оружием и другой техникой.

Какова ситуация на поле боя и на дипломатическом фронте в течение 372 дня полномасштабной войны – читайте в тексте 24 Канала.

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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что россияне не прекращают наступать. Враг пытается если не каждый день, то через день "продавить" украинскую оборону. Россияне пытаются то делиться на разные группы, попытаться наступать с разных сторон, то идти в наступление двумя ротами танков. Однако наши Силы обороны сводят старания врага к нулю.Россияне ударили по Запорожью и попали в жилой дом. Согласно фото из сети, часть подъезда многоэтажки просто разбита. По предварительным данным, два человека погибли, под завалами находятся жители. Спасти удалось 9 человек, среди них – беременная. Эвакуировали 20 жителей дома.

Последствия атаки по Запорожью / Фото Суспільне

"Схемы" показали спутниковые снимки Planet Labs, сделанные 1 марта – через день после взрывов на аэродроме в российском Ейске. На кадрах видны следы от масштабных пожаров с обеих сторон от самого аэродрома. Однако не видно, повреждены ли сам аэродром и находившиеся на нем самолеты.

Спутниковые фото аэропорта в Ейске / Фото Planet Labs

Посол по особым поручениям МИД Украины, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Австрии (2016-2021) Александр Щерба заявил, что в начале вторжения западные СМИ не верили, что Украина отстоит Киев. Однако впоследствии один из австрийских журналистов написал послу: "Вы – самые большие европейцы из всех нас". Впоследствии медийщик даже бесплатно приютил в одной из своих квартир женщину и ее семью, которым негде остановиться в Вене.