Удар по Запорожью, последствия взрыва на аэродроме в российском Ейске: хронология 372 дня войны
2 марта 2023, 06:27Читати новину українською
Россия продолжает наступать на Востоке Украины, однако наши военные сильно противостоят врагу. Более того, весь мир помогает Киеву оружием и другой техникой.
Какова ситуация на поле боя и на дипломатическом фронте в течение 372 дня полномасштабной войны – читайте в тексте 24 Канала.
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3:47 Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что россияне не прекращают наступать. Враг пытается если не каждый день, то через день "продавить" украинскую оборону. Россияне пытаются то делиться на разные группы, попытаться наступать с разных сторон, то идти в наступление двумя ротами танков. Однако наши Силы обороны сводят старания врага к нулю.2:15 Россияне ударили по Запорожью и попали в жилой дом. Согласно фото из сети, часть подъезда многоэтажки просто разбита. По предварительным данным, два человека погибли, под завалами находятся жители. Спасти удалось 9 человек, среди них – беременная. Эвакуировали 20 жителей дома.
Последствия атаки по Запорожью / Фото Суспільне
Спутниковые фото аэропорта в Ейске / Фото Planet Labs