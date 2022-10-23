Россияне уже проиграли, но мы еще не выиграли

Больше всего болит то, что россияне и Кремль проиграли, но мы еще не выиграли. Они воруют у нас жизнь. Физически и ментально.

Украденное счастье

Они воруют наши дни и ночи с семьями, наши дети недополучают будущее, потому что учатся между тревогами в школах. Они воруют нашу молодость и энергию, которые сегодня в значительной степени направлены на выживание, а не на развитие.

Стоит прочесть Путин отползает в сторону, а в Кремле понимают, что крах недоимперии неизбежен

Они воруют достоинство у людей в оккупации, потому что каждый день нужно выбирать между безопасностью и собственной волей. Они воруют даже наши эмоции, потому что если в эту минуту вам хорошо, вы не можете этим поделиться, чтобы не сделать больно, кому невероятно плохо. Они воруют наш смех и сон.

Ослепшие убийцы

Российское общество безмолвно и сломано даже в экзиле, потому что часто и не приспешники Путина пытаются встать в позу групповой защиты и ожидания, что оно как-то само или за счет Украины решится.

Критическое мышление – на нуле, как и причинно-следственные связи. И российские матери причитают и проклинают Украину, а не своего царя за убитых солдат, которые пришли убивать нас в наш дом.

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Дети, которых не будет

Из всех ресурсов наиболее невосстанавливаемым является время и люди. Мы теряем каждый день. Воины, которые отдают самое ценное. Дети, которые не родятся, не только из-за беспилотника, который прилетел прямо в постель молодой пары, защищавшей своего младенца в утробе и прятавшей в объятиях от гибели. Дети, которых не будет, потому что пары на своих фронтах и не могут быть вместе.

Я не хочу мести, а невероятно сильно стремлюсь к справедливости. И если нет дела до этого всего у Бога, то нам придется взрастить ее, даже если все и все будут против нас.

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