Самое страшное уже позади, или Почему украинцам не стоит бояться путинского "мы еще не начинали"

А теперь давайте поговорим об этих всех пугалках в стиле "вот сейчас рф как объявит тотальную мобилизацию и таки задавит нас своей массой".

"Мощь" и "сила" быстро закончились

Все, что россияне действительно могли, они на нас уже обвалили в феврале – апреле 2022 года. Много просто стало неблагодарных, не все хотят помнить те по-настоящему страшные дни.

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Во время подготовки к вторжению рф не просто так туда-сюда передвигала войска вдоль наших границ. россияне очевидно преследовали цель скрыть реальное место сосредоточения тех или иных своих ударных группировок.

Поэтому, например, так и получилось, что в феврале 2022 года элитная 1-я танковая армия вооруженных сил россии наступала вообще на Сумы, где было довольно немного бойцов ВСУ и терробороны, и все решило стихийное народное сопротивление.

Неизвестный истории Герой буквально на несколько десятков минут опередил оккупантов, нашел способ раздать автоматы всем желающим людям доброй воли в Сумах, и только эта случайность сдержала танковые части россии от дальнейшего продвижения в Полтавскую область и Киев.

Или же – наступление рашистов со стороны беларуси на тот же Киев. Помню, даже в феврале 2022 года польские аналитики оценивали, что на белорусской территории собралось максимум 15 – 17 тысяч "штыков" армии россии. И это все выглядело скорее как военно-политическая демонстрация, логичным финалом которой должен стать, например, окончательный "аншлюс" беларуси.

Но оказалось, что на белорусские полигоны прибыло вдвое больше российских военных, и их целью была именно атака на Киев.

Почему не получился "Киев за три дня"

Теперь давайте поговорим и о самом замысле рашистов наступать на Киев. Похоже, планировщики генштаба вооруженных сил россии довольно специфически прочитали книгу британского военного историка Лиддела Гарта об "асимметричных военных стратегиях", которая так и начинается с такого постулата – лучше сразу атаковать столицу противника, чтобы достичь эффекта внезапности и обвала в состоянии.

Тот факт, что несколько десятков вертолетов смогли относительно беспрепятственно долететь до Гостомеля, может, скажем так, свидетельствовать об уровне огневого воздействия, который враг оказал против средств нашей ПВО.

И тут тоже нас спасло только чудо – что артиллеристы бригады Нацгвардии в Гостомеле были более ловкими чем российские десантники, и сразу открыли артиллерийский огонь на поражение. Что и сорвало первоначальный план врага по захвату аэропорта "Антонов". Потому что дальше, как оказалось, должна была произойти высадка российских десантников в аэропорту "Киев" в Жулянах, как раз там "самолет Медведчука" понадобился как средство заграждения.

Враг оказался настойчивым, буквально через короткое время в треугольнике Буча – Гостомель – Ирпень прошла через Чернобыль российская группировка минимум в шесть бригад.

И, кроме всего прочего, сам факт появления такого табуна орков на одной из стратегически важных трасс из Киева на запад, вероятно, мог усложнять доставку нам дополнительных партий западного вооружения, хотя бы тех же "Джевелинов" и NLAW. Приблизительно с той же целью, кстати, орки регулярно атаковали важный железнодорожный узел Коростень в марте 2022 года.

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Следует вспомнить и другие вещи. Например, по данным из открытых источников, по состоянию на 12:00 24 февраля 2022 уже было известно о 40 погибших украинских военных. В тот же день рашисты пытались взорвать вертолетный десант даже в Вышгороде. Просто наша ПВО оказалась ловкой, сбила минимум два вертолета россиян типа Ми-35, это и заставило россиян отказаться от высадки.

Ночью 26 февраля россияне выпустили ракету по шлюзу на Вышгородской ГЭС. Если бы попали – лучше и не представлять, что было бы с самим Вышгородом, и, скажем, Оболонью. Но, к счастью, наши ракету сбили.

Утром 27 февраля Залужный сообщал, что наша ПВО сбила на подлете в Киев "ракету, выпущенную из бомбардировщика Ту-22М3". Такой бомбардировщик может нести разве что ракеты Х-22 или Х-32, которые падали на Кременчуг и Сергеевку. И представьте, если бы такая ракета с боеголовкой в 1 тонну и скоростью подлета к цели всего в несколько минут упала, скажем, на ту же Оболонь.

Свой максимум ракетного залпа – 30 крылатых ракет за один пуск – россияне отстреляли 9 марта по Яворовскому полигону и окрестностям Львова. По некоторым данным, во время первого удара по Украине 24 февраля 2022 года россия отстреляла всего 75 крылатых и баллистических ракет, и так орки сами упустили момент, когда могли нанести по-настоящему "массированный ракетный удар".

Не было бы счастья, но несчастье помогло

Возможно, отдельного эпоса после Победы будет заслуживать, как для защитников столицы доставлялось западное оружие. Я думаю, вы сильно удивитесь, что маленький и гордый Люксембург имеет свою армию. И еще больше удивитесь тому, что эта маленькая и гордая страна дала нам в марте NLAW и полсотни миллионов евро на экстренные меры по обороноспособности.

Или тот же Макрон, который в марте 2022 одной рукой вел регулярные телефонные переговоры с Путиным, а другой присылал нам противотанковые ракетные комплексы Milan. Как говорится, слово и ПТРК лучше, чем просто слово.

А когда вербалистика для путина перестала иметь хоть какой-то вес, тогда Макрон и начал давать нам САУ CAESEAR – артустановки хорошие, но и дорогие, и в условиях развития ВСУ в формате мирного времени мы вряд ли когда-нибудь смогли купить такие самоходные гаубицы.

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Железо имеет свойство заканчиваться

Первым об "окончании ракет у россиян" еще в марте заявил на самом деле Генеральный штаб ВСУ, если точнее – 4 марта 2022 года. Правда, там формулировка в подлиннике звучала так: "Для осуществления ракетных ударов по объектам на нашей территории российские захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса "калибр", предназначавшийся для наступательной операции в Украине".

Но буквально через две недели, 18 марта, тот же Генштаб ВСУ заявил, что рф перевела производство тех же "калибров" на три смены.

Именно в марте – апреле россияне фактически приступили к расконсервации своей бронетехники советского производства. Если точнее, в конце марта впервые появилась информация о начале расконсервации раритетных Т-62, а в апреле-мае уже "замелькали" БМП-1 и БМП-2 редких модификаций, явно до этого стоявших на складах хранения.

Выдохните и верьте в Победу

У тех же Т-62 есть один существенный недостаток, о котором мало кто задумывается – как экипажи для них подбирают орков возрастной категории 55 – 60 лет, чтобы не возиться с переобучением. И, похоже, рашисты при этом не рассчитывают, что их "раритетные" экипажи архаических Т-62 могут во время боя буквально "склеить ласты", потому что возраст и здоровье не те.

Похоже, что именно в конце марта и произошла та же "тотальная мобилизация" россии в военном и идеологическом планах. После того как оккупанты были вынуждены убраться из-под Киева, Чернигова и Сум под постоянными ударами ВСУ.

Просто наше общество этого не заметило, потому что слишком увлеклось обсуждением параметров возможных мирных договоренностей, достигнутых на встрече в Стамбуле, прошедшей в формате "стороны договорились договариваться". Поэтому теперь так и выходит, что "пассионарные" граждане "накручивают" своих доверчивых соотечественников, пугая тем, что и так уже произошло.

Так, у путина есть лукашенко, регулярно поставляющий снаряды калибра 152 миллиметра и другие боеприпасы для оккупантов на востоке Украины. Так, в россии еще есть определенный запас тягачей МТ-ЛБ, которыми может оснастить свои мотострелковые части (хотя, похоже, запас своих БМП-1 и БМП-2 на консервации рашисты исчерпали и профукали).

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Те же самолеты А-50, которые сейчас вроде бы пытаются "срисовать" нашу ПВО во время полетов над беларусью – извините, но именно такие самолеты россияне использовали, чтобы управлять ночными бомбардировками Киева. И, как видите, особого успеха не добились.

Наш враг до сих пор сильный. Поэтому министр обороны Резников и поставил такую временную рамку, что победа возможна либо в конце 2022 года, либо в начале 2023 года. Но пик военных возможностей россии был именно в конце февраля – начале апреля 2022 года, и этот пик для россиян уже прошел.

Как показывают подсчеты на основе открытых источников, "принудительная мобилизация" на временно оккупированном Донбассе (примерно 14 тысяч человек в месяц) у россиян проходит куда успешнее, чем на территории самой россии (почти 10 тысяч человек в месяц).

Вполне возможно, что ближний, накручивающий возможностью очередной "страшной военной угрозы" от россии, действительно желает добра. Но, похоже, что с категорией добра в текущих условиях каждому придется определяться индивидуально. И заходить при этом с такой траектории.

Есть такая техника – воспринимать войну не только как экзистенциальную угрозу, но и личный вызов. Если на фоне затяжной войны начали проявляться какие-то острые проблемы личного характера, что в том числе делает менее устойчивым к новостям "военного" характера, значит, пора существенно корректировать свое поведение.

И лучшим терапевтический эффект будет тогда, когда определиться с ответом на вопрос – в качестве кого встречать нашу Победу.

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