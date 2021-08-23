Война с Россией закончится в Крыму, – Сенцов о том, когда Украина вернет полуостров
23 августа 2021 , 12:12Читати новину українською
Источник:НВ
Режиссер и писатель Олег Сенцов заявил, что не знает, когда завершится война с Россией. Однако он твердо убежден, что произойдет это в украинском Крыму.
Бывший пленник Кремля подчеркнул, что Украина обязательно вернется на полуостров. И будет находиться наше государство там в статусе победителя.
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"Мы не знаем, когда она (война – 24 канал) закончится, но мы точно знаем, где она закончится и кто в ней победит", – сказал Олег Сенцов.
Война с Россией окончательно закончится на украинской земле Крыма, на моей родине, там, куда мы обязательно вернемся. Победителями,
– заметил режиссер.
Оккупация Крыма Россией
- В марте 2014 года Россия ввела войска на территорию Крыма.
- Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров.
- Из-за этого государства Запада ввели пакет санкций против России
Милитаризация Крыма Россией
- После оккупации Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит военные учения на территории полуострова и в Черном море.
- Страна-агрессор систематически завозит тяжелую технику в Крым. Размещает на полуострове системы противовоздушной обороны.
- В декабре 2019 года в Генассамблее ООН приняли резолюцию и призвали Россию вывести свои войска и прекратить оккупацию.